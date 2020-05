Estado conclui reforma e 1.087 alunos terão ‘nova’ Raul Brasil após quarentena

Após sete meses em obras, a Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, teve sua reforma concluída. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, os 1.087 alunos matriculados devem retornar à unidade de forma gradual em julho, caso a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) seja controlada até lá.

O DS apurou que apenas alguns detalhes finais estão sendo feitos no local, como a plantação de grama e a mudança dos móveis. A internet também será instalada nos próximos dias. Os muros externos foram pintados de branco, mesma cor usada em boa parte das paredes internas da escola.

Conforme informou a pasta de Educação em março, o muralista Eduardo Kobra vai pintar painéis internos e os muros externos da escola. Os desenhos serão criados a partir de um concurso que vai reunir os alunos das 60 escolas da região de Suzano e selecionar os melhores trabalhos.

Ontem, a reportagem viu alguns funcionários realizando a limpeza do local. Os dois novos prédios da escola ganharam as cores azul e amarela, e já tiveram as portas e janelas instaladas.

Investimento

Com início em outubro de 2019, a obra custou R$ 3,1 milhões, sendo que R$ 2,7 milhões serão pagos por empresas parceiras.

Um dos blocos que foram construídos na escola será destinado à parte pedagógica e contará com novas e maiores salas de aula dotadas de maior luminosidade. O outro será específico para a parte de gestão da escola. Ele vai comportar a direção da unidade e a sala dos professores – essa última considerada um problema do prédio antigo, já que era muito pequena.

O bloco antigo contará com uma biblioteca maior, que será capaz de comportar uma turma inteira e um laboratório maker, com notebooks, smart TV e impressora 3D. As salas de aula também foram reformadas.

Na parte central, as intervenções aconteceram na cozinha, que foi refeita. Também foi construído um banheiro exclusivo para funcionários, um novo deposito, uma nova área de convivência com praça arborizada e um novo espaço para a cantina.

A obra

Além de aumentar a segurança das pessoas que frequentam a escola, o objetivo da obra foi de repaginar a unidade. De mudar a imagem ruim que ficou após o ataque ocorrido em 13 de março de 2019.

“Antes era uma escola abandonada. Agora, creio que vai melhorar”, conta o aposentado José Santana, 69, um dos vizinhos da escola.