Estado confirma cancelamento de nova pintura em muro da Raul Brasil

A Secretaria de Educação do Estado confirmou que a pintura em um dos muros da Escola Estadual Raul Brasil, em homenagem aos alunos, foi cancelada após pedido de pais. Um grupo de voluntários tinha planejado pintar a letra da música 'Aquarela, do cantor e compositor Toquinho.

A recusa se deu, porque pais de alunos da instituição não foram de acordo com a ideia. A pasta estadual da Educação disse, por meio de nota, que a direção da escola está disponível para posteriores esclarecimentos sobre o assunto.

A ideia

O objetivo da ação era revitalizar o lado externo do prédio. Alguns muros da escola ainda têm mensagens de solidariedade às vítimas da tragédia ocorrida em março deste ano.

A pintura seria iniciada em uma das extremidades, com as primeiras frases da música 'Aquarela' e seguiria ao longo do muro, até chegar ao portão principal de entrada da escola. A intenção dos organizadores era de que estimulasse alunos a cantarem a canção no caminho até a entrada.

“Tentamos negociar, mas nos disseram que algumas obras retirariam um dos muros. Queríamos amenizar um pouco a sensação das pessoas que se aproximam da escola e ainda se recordam do ataque”, afirmou um voluntário, que agora não sabe o que fazer com as tintas que foram compradas para pintar o muro. “Teremos que procurar outro local para pintar e ajudar outras pessoas que realmente queiram isso”, disse.