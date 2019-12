Estado confirma envio de R$ 500 mil à Santa Casa de Suzano

O Governo do Estado confirmou o pagamento de mais uma emenda parlamentar do deputado Estevam Galvão. Desta vez está sendo contemplada a Santa Casa de Suzano com a destinação de R$ 500 mil para o custeio dos procedimentos médicos.

A Irmandade já recebeu neste ano R$ 200 mil através de emenda do deputado. No próximo ano, Estevam destinará mais R$ 500 mil, totalizando R$ 1,2 milhão em investimentos para a saúde de Suzano.

Os recursos foram fundamentais para auxiliar na quitação das dívidas e garantir o funcionamento da Santa Casa para a população.

“A Irmandade estava sendo leiloada para pagamento de dívidas trabalhistas. Graças a uma união de forças, conseguimos destinar recursos para pagar os valores e garantir o atendimento público para quem mais precisa. Me comprometi a destinar, através de emenda parlamentar, R$ 700 mil neste ano e mais R$ 500 mil em 2020. Acabo de receber a confirmação de que esta segunda parcela já está sendo paga pelo Governo do Estado”, afirmou o deputado.

MAIS INVESTIMENTOS

Ainda na área da saúde, Estevam destinou neste ano recursos para a aquisição de uma ambulância. Os valores também já foram liberados pelo Estado. “A saúde é uma das principais demandas da população, ao lado da segurança e educação, e não vamos medir esforços para que a cidade avance cada vez neste setor, garantindo atendimento digno para os suzanenses”, garantiu Estevam.