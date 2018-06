Estado dará apoio à preservação do patrimônio histórico e cultural

O secretário de Cultura de São Paulo, Romildo Campello, garantiu nesta segunda-feira (25) o apoio do Estado para o projeto de preservação de patrimônio histórico e cultural de Suzano, que atualmente passa por fase de estudos e inventários, conforme antecipou o DS na semana passada. De acordo com o secretario, o apoio será em forma de orientações e repasse de verbas, caso a cidade esteja apta a receber.

Além disso, ele também anunciou mudanças no processo de licenciamento do patrimônio histórico e cultural da região. Em princípio, a mudança diz respeito ao Programa de Ação Cultural (Proac) Municípios - iniciativa voltada ao fomento e difusão da cultura.

A ideia é que os projetos culturais sejam 'ouvidos' primeiro no âmbito municipal para evitar eventos burocráticos com o Estado e garantir que as ações de cultura na região se tornem independentes e recebem o auxilio necessário para suceder os próprios projetos. Nesta nova modalidade, os municípios contemplados receberão repasses que variam de acordo com o tamanho da cidade. "Esse ajuste no processo do patrimônio histórico é para que o município seja ouvido primeiro, já que por vezes, os bens que devem ser protegido têm mais valor municipal do que estadual. Por isso é importante esse primeiro momento com o município. Assim temos um panorama das ações que vamos realizar, ver cada caso individual e claro, aproximar o governo do estado com os municípios", explica o secretário.

O anúncio foi feito durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) com o secretário, na manhã de ontem, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, em que reuniu prefeitos das cidades da região Rodrigo Ashiuchi (Suzano), Marcus Melo (Mogi), Fábia Porto (Santa Isabel), José Luiz Monteiro (Arujá) e Adriano Leite (Guararema). Campello ainda discursou sobre a importância da cultura para o desenvolvimento econômico de um município e comunicou os valores investidos nos programas do Proac - ICMS e Editais - que juntos somam mais de R$ 130 milhões.

Além disso, o secretário municipal de cultura de Suzano, Geraldo Garippo, fez um balanço das ações realizadas entre a secretária de cultura do Estado e câmara técnica de cultura da Condemat.

Foi ressaltado o plano de trabalho para o fomento da cultura na região; as tratativas para viabilizar a inclusão de museus e centros de preservação do Alto Tietê no cadastro do Sistema Estadual de Museus (Sisem) de São Paulo, aonde foi levantada a informação de que o Alto Tietê possui 14 instituições catalogadas no Sisem como museus; as reuniões com a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH) para dialogar sobre legislações e as reuniões com o Proac, onde a novidade foi o Proac Município.

Em síntese, o encontro foi para concluir um ciclo de reuniões, iniciadas em novembro de 2017, em que o objetivo era discutir algumas demandas regionais na área da cultural.