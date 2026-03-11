Estado de SP confirma caso importado de sarampo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou um caso de sarampo importado no município de São Paulo. A paciente é uma criança de 6 meses, do sexo feminino, sem histórico de vacinação e com registro de deslocamento para a Bolívia em janeiro deste ano. O caso foi notificado à Pasta em fevereiro, e confirmado por exames laboratoriais neste mês. O Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo emitiu alerta na última segunda-feira (9).

Este é o primeiro caso confirmado no estado de São Paulo neste ano. No ano passado, foram registrados dois casos importados da doença no território paulista. A Pasta ressalta que monitora continuamente o cenário epidemiológico do sarampo e reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção.

Quem deve se vacinar contra sarampo:

Crianças: a vacinação contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A administração da primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade (tríplice viral – sarampo, caxumba e rubéola) e a segunda aos 15 meses (tetra viral– sarampo, caxumba, rubéola e varicela);

Pessoas de 5 até 29 anos devem tomar duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. A pessoa que comprovar 2 doses da vacina tríplice viral será considerada vacinada;

Pessoas de 30 a 59 anos de idade devem tomar uma dose da vacina. A pessoa que comprovar 1 dose da tríplice viral será considerada vacinada;

Trabalhadores da saúde: Devem receber 2 doses de tríplice viral, a depender da situação vacinal encontrada, independentemente da idade. Considerar vacinado o trabalhador da saúde que comprovar 2 doses da tríplice viral.

Dúvidas sobre vacinação

O Governo de São Paulo disponibiliza o portal Vacina 100 Dúvidas, que reúne as perguntas mais frequentes da população sobre vacinação, efeitos colaterais, eficácia dos imunizantes, doenças imunopreveníveis e os riscos da não vacinação.

O acesso está disponível em: www.vacina100duvidas.sp.gov.br.