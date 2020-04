Estado destina R$ 3,2 milhões para a saúde na região

A Secretaria da Saúde confirmou a liberação de R$ 3.220.000,00 indicados pelo deputado estadual Marcos Damasio (PL) para a área da Saúde. O recurso é fruto das emendas voluntárias do parlamentar remanescentes do ano passado e ajudará municípios nas ações de combate à pandemia de coronavírus.

A liberação, confirmada pela Secretaria por meio da Resolução SS-48, foi feita de forma emergencial a pedido dos deputados estaduais para que os recursos ainda disponíveis fossem destinados a ações contra a Covid-19.

"Pedimos ao governo que estes valores fossem passados de forma rápida às cidades e fomos atendidos. As verbas excepcionalmente serão pagas 'Fundo a Fundo', ou seja, direto do Estado para os Municípios, agilizando o repasse. Isso é importante para reforçar o caixa da Saúde das cidades neste momento de aumento de demanda e necessidade de ações específicas para conter a proliferação do vírus", disse Damasio.

A emendas do parlamentar vão atender 17 municípios com valores que variam de R$ 100 mil a R$ 470 mil e poderão ser utilizadas para o custeio de despesas médicas, compra de medicamentos e materiais de saúde e implantação de projetos e programas, beneficiando milhares de pessoas.

Além disso, o deputado Marcos Damasio indicou outros R$ 2.580.000,00 em emendas impositivas para a área da Saúde. Valores que vão beneficiar 14 cidades e que a Casa Civil já anunciou o início do processo de liberação.