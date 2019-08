Estado deve ampliar número de escolas em tempo integral no Alto Tietê

O Alto Tietê possui cinco escolas com período integral, divididas entre Mogi das Cruzes, com três, Poá com uma e Ferraz também com uma. De acordo com a secretaria estadual de Educação, está em andamento uma seleção para escolher novas escolas.

As três escolas em Mogi das Cruzes com o período integral é a escola estadual Professora Irene Caporali de Souza, que tem apenas ensino médio. A outra é a Dagoberto José Machado, também voltada para o ensino médio e também a escola Adelaide Maria de Barros, voltada para o ensino fundamental II e ensino médio.

Poá também tem uma escola com tempo integral, a escola estadual Padre Eustáquio, voltada para o ensino fundamental II e ensino médio. Ferraz de Vasconcelos fecha o Alto Tietê de escolas com tempo integral, com o colégio Iijima.

Expansão

O governo estadual vai expandir o número de escolas de período integral e está recebendo inscrições de quem for concorrer. A inscrição segue até o dia 13 de setembro.

A Secretaria de Educação vai atender cerca de 100 escolas em todo o Estado. Mas somente aquelas que tiverem, em média, 500 estudantes cada.

"Neste programa, os estudantes passam a ter uma matriz curricular diferenciada que inclui preparação para o mundo do trabalho, orientação de estudos, experiências práticas de ciências, tutoria personalizada com um professor, além dos clubes juvenis", diz nota da secretaria.

Rematrícula online

Além das escolas com tempo integral, a Secretaria de Educação criou o aplicativo 'Minha Escola SP'. Ele vai permitir que pais de alunos já matriculados na rede pública, façam a inscrição pela internet.

"Queremos que o cadastro seja todo feito online a partir do ano que vem. Estamos ampliando o leque de opções, uma vez que o pai ainda terá a escola e a secretaria como apoio para realizar a matrícula. Queremos otimizar o pessoal e também tornar o processo mais automático", afirma o secretário de Educação Rossieli Soares.