Estado divulga resultado de concurso de desenho que vai inspirar pintura da Raul Brasil

A Secretaria Estadual de Educação divulgou os vencedores do concurso de desenho com o tema “Cultura de Paz nas Escolas”. A ação foi promovido pela pasta através da EFAPE/CRE Mario Covas e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Os trabalhos premiados vão ajudar a compor o projeto do muralista Eduardo Kobra que vai pintar um dos muros internos da Escola Raul Brasil, em Suzano. Os autores terão os nomes estampados ao lado da pintura.

“Quando soube do concurso e do tema, pensei logo na sabedoria que a escola traz, sem a escola não somos nada, é lá que nós formamos, é lá que nos tornamos alguém, a escola é nossa segunda casa, fazemos lá muitos amigos”, escreveu os estudante William da Escola Estadual Roberto Bianch, um dos vencedores.

Para participar os estudantes, orientados por um professor, encaminharam seus desenhos para as escolas, de forma virtual. Além do desenho, cada aluno também produziu um texto, de no máximo 10 linhas, definindo o conceito do trabalho criado, contando qual ideia/mensagem pretende passar e a escolha dos elementos que o compõem.

Outro vencedor foi o aluno do ensino médio Raul Dias, da Escola Estadual Luiz Biaconi, que utilizou sua arte como mensagem de esperança para o local. “Vejo a esperança e alegria através das artes e suas modalidades”.

O processo de seleção dos finalistas foi feito em três fases. Na fase escola, uma comissão multidisciplinar selecionou três desenhos, sendo um de cada categoria do concurso: anos iniciais do ensino fundamental (categoria 1); anos finais do ensino fundamental (categoria 2); e ensino médio (categoria 3).

Na fase diretoria de ensino, foram pré-selecionados os desenhos que encaminhados para a Seduc e, por fim, serão escolhidos os vencedores, com curadoria do artista Eduardo Kobra.

Na última fase a equipe Seduc recebeu 49 desenhos finalistas, que foram encaminhados para a curadoria do artista Eduardo Kobra. Após a curadoria, com a indicação dos desenhos vencedores, iniciou o processo de redesenhar as artes das crianças, organizando-as, tanto na comunicação quanto esteticamente, a fim de cumprir os parâmetros técnicos adequados para aplicação no muro. Finalizada esta etapa foi feito o projeto final com grande preocupação em garantir a integridade do conceito do desenho de cada estudante.

Revitalização Raul Brasil

A pintura de Eduardo Kobra faz parte do projeto de revitalização da Escola Estadual Raul Brasil iniciada em outubro do ano passado realizado com objetivo de ressignificar os espaços, proporcionando mais conforto e segurança a funcionários e alunos e incluiu uma ampla reconfiguração das áreas comuns, além da construção de novas áreas de estudo, convivência e administrativas.

No prédio principal, o destaque é o Espaço de Inovação, um laboratório equipado com 47 notebooks, Smart TV e impressora 3D. A unidade tem uma quadra poliesportiva e uma área de 1,5 mil metros quadrados para uso comum, com paisagismo, além de um espaço destinado à prática de esportes, aulas ao ar livre e bicicletário.

Confira os 15 vencedores