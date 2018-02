Secretário de Segurança promete ajuda para armar guardas de Suzano e Mogi

As Guardas Civis Municipais (GCMs) de Suzano e Mogi das Cruzes receberão armamento do Estado. A informação foi divulgada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, durante visita a Delegacia Seccional de Mogi, nesta sexta-feira (16). Ele também afirmou que o Alto Tietê receberá um novo efetivo de policiais militares e civis ainda neste ano.

Para melhorar a eficiência das GCMs, as armas foram pedidas pelos prefeitos Rodrigo Ashiuchi (PR) e Marcus Melo (PSDB). Em reunião de aproximadamente uma hora, além dos chefes do poder Executivo, estavam presente o delegado da Seccional, Marcos Batalha, o delegado de polícia e diretor do Demacro, Albano David Fernandes, e o deputado estadual Estevam Galvão (DEM).

De acordo com Barbosa Filho, a solicitação de armamento será analisada e contemplada. Questionado sobre a previsão da chegada da armas, ele não soube informar. "Vamos verificar o pedido e fazer o possível para atender tanto a GCM de Suzano quanto de Mogi. Os prefeitos foram claros da necessidade e iremos entregar armamentos sim para as duas guardas", enfatizou.

Suzano

A aquisição de armamentos para a GCM de Suzano é abordado há alguns anos. O projeto de armamento, implantado pela atual gestão em Suzano, contava com três propostas fixadas. Uma delas é a doação da GCM de Campinas que está em um projeto para nos entregar revolveres.

Há também uma emenda parlamentar do ano passado do vereador da Câmara de Suzano, José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, de R$ 80 mil, o qual foi decidido junto com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) para a compra de armas. Suzano também chegou a entrar em contato também com a Delegacia Geral, onde lá foi discutida a possibilidade de doação de armas da Polícia Civil para a Prefeitura.

Efetivo

Na oportunidade ainda, Estevam Galvão também pediu ao secretário mais policiais, viaturas e delegados para a região. Contudo, o chefe da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que terá um cuidado especial para reforçar o efetivo, tendo em vista que o Alto Tietê é uma área estratégica para o Estado.

"Na região temos um olhar amplo, pois é uma área estratégica. Tanto economicamente quanto de densidade demográfica. Por isso, com certeza dentro do possível vamos acolher esse pedido de reforçar a polícia militar e civil", explicou.