Estado exonera dirigentes de Ensino de Suzano e Mogi

A Secretaria Estadual de Educação exonerou duas dirigentes de Ensino do Alto Tietê após a pasta realizar análise de desempenho dos profissionais. Ambas estão inclusas no pacote de 26 desligamentos realizados. Ao todo, 91 profissionais foram avaliados em todo o estado de São Paulo. A pasta preferiu optar pelo desligamento após nova metodologia de ensino.

No Alto Tietê, Vera Lucia Miranda, dirigente regional de Ensino de Suzano e Rosania Morroni, dirigente regional de Ensino de Mogi das Cruzes, foram desligadas dos cargos.As demissões foram feitas com base no desempenho das profissionais em uma entrevista realizada pela Secretaria. A pasta, no entanto, não detalha como foi o processo ou quais perguntas foram feitas.

Inscrições

As inscrições para participar da nova seleção serão abertas nesta quinta-feira, e poderão ser feitas até o dia 28 de junho pelo site www.educacao.sp.gov.br/lideres-publicos. Ao todo, 34 novos profissionais serão contratados, e dois deles trabalharão na região, sendo um em Mogi das Cruzes e um em Suzano.

Podem participar do processo, profissionais com curso superior ou pós-graduação na área de Educação e que sejam titulares do quadro de magistério estadual. É necessário ainda ter, pelo menos, dez anos de experiência no magistério, ou oito, sendo dois deles na função de suporte pedagógico educacional ou direção de órgãos técnicos.

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: análise curricular, teste de perfil e aderência, entrevista por competência, entrevista com especialista e entrevista final realizada pelo secretário da Educação Rossieli Soares.

Os mais bem avaliados no processo farão parte de uma lista, da qual o governo escolherá os novos Dirigentes.

De acordo com o secretário da educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, o projeto Líderes Públicos tem como foco identificar os profissionais mais aptos a exercer posições de liderança. "O modelo de gestão que estamos desenhando e implementando tem como objetivo final melhorar o aprendizado dos nossos alunos. Isso começa com uma relação próxima, direta e efetiva entre professores e diretores", afirmou o secretário.