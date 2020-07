Estado falha na promessa e vai abrir leitos no HC de Suzano com 6 dias de atraso

O Hospital das Clínicas de Suzano (HC) não iniciou atendimento ontem para pacientes do novo coronavírus (Covid-19), conforme havia prometido o Estado. Agora, a data estimada mudou para a próxima segunda-feira (6). A informação foi passada pela Prefeitura de Suzano e confirmada com o Estado.

A mesma posição foi passada ao deputado estadual Estevam Galvão (DEM) por Eduardo Ribeiro, secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde. Tanto à Prefeitura quanto ao deputado, o secretário executivo disse que a unidade está terminando de ser equipada para atender os pacientes infectados com o novo vírus.

Selo

Venceu ontem o prazo para a entrega dos 90 leitos prometidos em março pelo Estado. A edição de hoje do DS contém o selo na capa levando um carimbo com a frase “Promessa não cumprida”, já que os atendimentos não se iniciaram com 90 leitos.

A Prefeitura de Suzano informou que enviou uma comitiva ao hospital na última segunda-feira (29) e não pôde entrar, porque estava sendo realizado um trabalho de desinfecção no prédio. O DS também não conseguiu acessar o hospital ontem.

Mais um capítulo

Com isso, a saga HC ganha mais um capítulo. O Estado ainda não divulgou abertamente o número de leitos que será disponibilizado para ajudar no combate ao Covid-19, mas o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) apurou, na semana retrasada, que seriam 40 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 30 de baixa complexidade.

Só que no último sábado (27), a Prefeitura de Suzano informou que o Estado havia garantido 30 leitos, reduzindo os de baixa complexidade para 20 e mantendo 10 de UTI.

Ontem, no entanto, a Prefeitura voltou a falar em 40 leitos.

Em matéria publicada no último sábado (27), o DS consultou deputados da região, que falaram vários números diferentes de leitos. A assessoria de Estevam Galvão disse 90. A de André do Prado (PL) disse 40, mesmo número esperado por Marcos Damásio (PL). Já Rodrigo Gambale (PSL) informou à reportagem que a Secretaria de Saúde lhe confirmou 36 leitos.

Enquanto isso, o Estado não se posiciona sobre o número de leitos. Mais uma vez, o DS tentou essa resposta da pasta de Saúde do governador João Doria (PSDB), mas até o fechamento da matéria, não obteve este retorno.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria do HC, mas o hospital não respondeu.