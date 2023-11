Estado indica a prefeituras cancelamento de eventos por causa das fortes chuvas

A previsão de tempestades e ventanias para este fim de semana (18 e 19/11) motivou uma reunião do governo do Estado com prefeituras paulistas, nesta sexta-feira (17/11), no Palácio dos Bandeirantes, para determinar medidas de emergência para conter os impactos provocados pelas ocorrências climáticas extremas. O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve presente no encontro, que foi marcado pelas recomendações para que todos os eventos marcados para os próximos dias sejam cancelados. Também foi reforçado o pedido para que as pessoas evitem sair de casa. Em Suzano, as atividades programadas para celebrar o Dia da Consciência Negra neste fim de semana (18 e 19/11) e no feriado de segunda-feira (20/11) foram canceladas (ver abaixo).

A preocupação se dá pelas informações compartilhadas entre a Defesa Civil do Estado, os municípios e as concessionárias de serviços essenciais, cujos representantes também estiveram na reunião. Está previsto para este fim de semana uma chuva acumulada de 100 milímetros na região metropolitana de São Paulo, com ventos que podem variar de 60 a 80 km/hora e rajadas de até 100 km/hora.

Para monitorar toda a situação, foi apresentado o novo Centro de Gerenciamento de Emergências, de forma a garantir as medidas especiais por parte da Defesa Civil e das concessionárias de energia elétrica. A atividade foi conduzida pelo governador Tarcísio de Freitas e contou com a participação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; e do secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Acompanhado do diretor de Defesa Civil do município, Antônio Wenzler, o chefe do Executivo suzanense ouviu do governador e das concessionárias as formas como os cidadãos poderão fazer contato com órgãos públicos e empresas nos momentos de emergência. Foi disponibilizado o contato do Centro de Gerenciamento de Emergências, cujo telefone é (11) 2193-8888.

Por meio desta estrutura, as prefeituras poderão manter contato com o Governo de São Paulo, garantindo a interação entre as Defesas Civis municipais e a Defesa Civil do Estado. Neste local, que funcionará no próprio Palácio dos Bandeirantes, ainda haverá representantes do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Comunicação estadual, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-SP), da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

O governador afirmou que a reunião teve o intuito de convocar todas as partes envolvidas nas tomadas de decisões diante do impacto das chuvas. “Incentivamos às Defesas Civis de cada município a entrarem em contato com o Estado, para que sejam preparados boletins e possamos encaminhar as equipes à campo para atuação. Reforçamos também a importância da integração das equipes de trânsito com as equipes das concessionárias, para remoção das árvores. Para as concessionárias, ainda pedimos prioridades para atendimento aos hospitais e aos locais em que haverá vestibular nesses dias de chuvas”, declarou Tarcísio.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a parceria com o governo do Estado e pontuou que a integração de forças nesses momentos de emergência fazem a diferença na proteção da população. “Cumprimentamos o governador pelas medidas que têm sido tomadas em prol dos paulistas. Temos certeza de que a mobilização dos órgãos públicos e das empresas que cuidam de serviços essenciais é fundamental para garantir as ações devidas nas ocorrências climáticas mais intensas”, avaliou Ashiuchi.

Parque Max Feffer

Diante das recomendações, foram canceladas todas as atividades que estavam programadas para celebrar o Dia da Consciência Negra no Parque Max Feffer neste fim de semana (18 e 19/11) e no feriado de segunda-feira (20/11). A Secretaria Municipal de Cultura já executa a desmontagem da estrutura que havia sido providenciada e na próxima semana irá definir as novas datas para a realização dos eventos. Também foram canceladas todas as festividades com estruturas fornecidas pela administração municipal. Além disso, durante os três dias, o Parque Max Feffer, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e o PlayPet fecharão mais cedo, às 15 horas.