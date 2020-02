Estado inicia estudo para obras na Delegacia de Suzano

As obras na Delegacia Central de Suzano estão em fase de estudo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Segundo a SSP, "todas as delegacias do Estado são aptas para registrarem e investigarem ocorrências de qualquer natureza", e que "o combate à criminalidade é um dos compromissos da atual gestão, que trabalha para reformar e modernizar as unidades policiais de São Paulo".

Em abril de 2019, a SSP emitiu parecer favorável ao pedido feito pelo deputado estadual Estevam Galvão, que requisitava a construção de uma nova delegacia central na cidade. Em setembro, o Estado publicou um decreto que autoriza as obras na delegacia de Suzano. Assim, o espaço físico da delegacia que pertencia à municipalidade, passa a ser responsabilidade do governo estadual.

À época, o delegado seccional Jair Barbosa Ortiz, ressaltou a importância da reforma. "Atualmente a Delegacia de Suzano está defasada. O projeto mais interessante seria a reconstrução do prédio, pois o atual é de modelo antigo. O objetivo é melhorar o atendimento ao público externo e adequar os espaços para o público interno".

Além disso, ele disse que "o modelo antigo da delegacia não suporta a vinda de novos equipamentos, por isso deve haver readequação dos espaços, para que possamos otimizar recursos materiais e humanos"

Atualmente, o governo do Estado precisa definir o cronograma das obras para dar início a construção e reforma da unidade.