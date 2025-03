Estado investe quase R$ 24 mi na obra da Fatec em Suzano

Os trabalhos para instalação do campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Suzano, já começaram. A obra é responsabilidade do Centro Paula Souza, do governo estadual.

A expectativa da conclusão dos serviços é até março de 2026.

O Estado está investindo um total de R$23.971.361,14 na construção do prédio que abrigará a unidade, em um terreno cedido pela Prefeitura.

De acordo com o Centro Paulo Souza, estão previstos, inicialmente, dois cursos superiores gratuitos de tecnologia: Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. As instalações da faculdade serão distribuídas em um único bloco de três andares, com 12 salas de aula, 6 laboratórios, sala maker, biblioteca e salas administrativas, entre outros ambientes.

A Prefeitura de Suzano informa que a unidade terá 4,1 mil metros quadrados (m²) de área construída em um terreno de 10,8 mil metros quadrados.

O terreno cedido pela sede é localizado na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, no Jardim Monte Cristo. Durante vistoria realizada no local pelo governador Tarcísio de Freitas, no dia 26 de fevereiro, foi divulgado que a expectativa é concluir a obra até o ano que vem.

Para a cidade, a chegada dessa nova instituição será importante para a educação dos cidadãos.

“Para a Prefeitura de Suzano, a vinda de uma instituição de nível superior será muito importante para o sistema de ensino da cidade e para a formação educacional da população do Alto Tietê. Se torna ainda mais especial por ser pública, pois democratiza o acesso a uma faculdade gratuita e conhecida pela sua qualidade”, destacou a Prefeitura.