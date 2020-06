Estado libera emenda de R$ 1 milhão para a Santa Casa de Suzano

O Governo do Estado transferiu, no último dia 19, para a Prefeitura de Suzano o valor de R$ 1 milhão para custeio da Santa Casa de Misericórdia. Os recursos são originados de emenda do deputado Estevam Galvão e serão utilizados para o combate ao covid-19 na cidade. A publicação da resolução estadual autorizando a transferência de valores foi feita no dia 11 de junho, no Diário Oficial do Estado.

“Nos comprometermos em liberar estes recursos neste ano e foi feito. Também estamos destinando recursos para a Santa Casa de Mogi das Cruzes e AACD na cidade. Os convênios estão em tramitação e serão pagos em breve”, adiantou o deputado.

Estevam é um grande parceiro da Santa Casa. No último ano destinou R$ 700 mil para a Irmandade. Suzano ganhou também uma nova ambulância para atender a população. “Todos os anos destinamos emendas para a nossa cidade e região, prioritariamente com foco na saúde, que tem sido a principal demanda”, disse.

Neste ano, mais uma vitória para a saúde suzanense: está previsto para o próximo dia 30 a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano. “A princípio o local atenderá somente pacientes com coronavírus. Passado a pandemia, funcionará como um hospital geral, atendendo todos os casos de média e alta complexidade”, afirmou o deputado.

A confirmação veio do próprio governador João Dória, que também reconheceu a luta do deputado pela construção e funcionamento do HC de Suzano: “Antes mesmo de me tornar governador do Estado eu já tinha ciência da sua luta por este hospital”, declarou ao deputado Estevam durante reunião realizada com parlamentares na última semana.