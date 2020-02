Estado poderá investir mais de R$ 11,5 milhões em Suzano

O secretário estadual de Educação Rossieli Soares confirmou ontem investimentos em escolas estaduais de Suzano.

Os valores podem chegar a R$ 11,5 milhões em reformas e adequações das unidades de ensino.

O secretário recebeu, em São Paulo, o deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM).

De acordo com o secretário, poderão ser contempladas no novo pacote de obras do Estado mais 15 escolas suzanenses. “Estamos em fase de verificação orçamentária. Recebemos a demanda do deputado Estevam para investir em mais escolas da cidade, a exemplo da Luiza Hidaka e Geraldo Justiniano”, adiantou Rossieli.

Estão inclusas na lista de prioridades do Estado as escolas: Angela Sueli Pontes; Professor Antonio Brasílio; Antonio Rodrigues Almeida; Batista Renzi; Brasílio Machado; David Jorge Cury; José Bartholomei; Joavino; Luiza Hidaka; Maria Elisa Cintra; Morato; Olavo Leonel; Osvaldo de Oliveira; Sebastião Pereira Vidal e Yolanda Bassi.

“O Governo do Estado anunciou no último mês o início das obras em diversas escolas estaduais da nossa cidade e região, mas muitas unidades ainda não foram contempladas com investimentos. Cobramos e hoje fomos atendidos. As escolas já estão elencadas com prioridade e deverão receber obras de pintura, manutenção hidráulica e elétrica, revitalização, enfim, o que for necessário para garantir condições dignas de ensino para as nossas crianças e jovens e um espaço de trabalho adequado para todos os funcionários. Ainda falta incluir a escola Justiniano, creio que teremos êxito”, afirmou o deputado.

Urupê

O secretário estadual confirmou que a construção da escola estadual na Vila Urupês, em Suzano, está na lista das obras prioritárias da Secretaria Estadual de Educação. “A obra está autorizada pelo governador. Estamos definindo a forma de licitação para as obras. Estamos fazendo uma grande reformulação da estrutura física do ensino no Estado e Suzano será contemplada com esta escola”, explicou.

Na oportunidade, o deputado cobrou ainda a ampliação no número de vagas em creches e expansão do Programa Visão do Futuro. “O Estado tem ajudado as cidades na construção de creches, mas precisamos de mais. Já o Programa Visão do Futuro (lei de autoria do deputado), que até o ano passado atendia somente a capital paulista, já começou a ser expandida para o interior. Queremos o atendimento em todo o Estado”, disse. De acordo com o secretário, ambos os temas estão sendo debatidos pela pasta e também poderão receber investimentos.