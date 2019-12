Estado projeta transferência do Bom Prato para prédio do Restaurante Popular

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social estuda mudar o Bom Prato de Suzano (Avenida Major Pinheiro Fróes, 148, próximo à estação) para o prédio do antigo restaurante Popular (Rua Felício de Camargo, no Centro). Atualmente, a pasta analisa o layout do espaço junto à Prefeitura, para saber se o local pode ser adequado para o padrão do Bom Prato, que está sendo alterado do laranja para o azul com laranja.

A administração suzanense aguarda o projeto do Governo do Estado e, assim que a mudança for autorizada, iniciam as tratativas. Consultada, a pasta estadual informou que ainda não há prazo para uma definição.

Apesar de o Estado sinalizar que projeta, junto à Prefeitura, a transferência do Bom Prato para o prédio do Popular, a administração municipal diz ter iniciado, em 8 de novembro, a implantação do Quarteirão da Assistência Social no local onde antes funcionavam o restaurante Popular e uma creche.

O projeto municipal inclui, além da transferência do Bom Prato, a união de serviços referentes à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Desde o encerramento dos serviços, o prédio do antigo restaurante Popular ficou abandonado. No local, já foram especuladas implantações do complexo social, de um espaço multiuso e até mesmo de uma segunda unidade do Bom Prato, porém nada aconteceu.

O local recentemente abrigou usuários de entorpecentes e foi cercado há cerca de um mês com tapumes, para evitar a entrada de pessoas.

O aposentado Orlandino Freitas, 70, sente falta do antigo restaurante popular no prédio abandonado. Ele questiona os culpados e cobra uma resolução para o problema.

"Queria saber por qual motivo fechou? Quem abriu foi o Paulo Tokuzumi (prefeito na época), mas fecharam depois. Eu vinha de vez em quando para cá", diz o aposentado. Ele também pede a construção de um novo restaurante, ao invés da transferência do Bom Prato. "Ele tem que ficar lá, e alguém precisa construir o Popular novamente", afirma Freitas.