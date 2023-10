Estado promete para hoje entrega de insulina aos postos após atraso de 15 dias

O DS trouxe, em reportagem na sexta-feira (6), informação sobre o atraso de 15 dias da entrega do material.

Segundo a Secretaria de Saúde, em setembro, o município recebeu agulhas e insulina regular.

Ainda segundo a pasta, no mês de agosto, de acordo com o pedido da própria Prefeitura, foram entregues apenas agulhas.

De acordo com a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) do Estado de São Paulo, a aquisição e abastecimento de insulinas são de responsabilidade do Ministério da Saúde (MS).

À Secretaria de Estado da Saúde compete a distribuição deste material aos municípios.

Na sexta-feira, a Prefeitura de Suzano informou que cobrou a remessa do medicamento.

Apesar desta situação, a população pode retirar a insulina de forma gratuita por meio do programa “Farmácia Popular”. As unidades cadastradas em Suzano podem ser consultadas por meio desse site

Enquanto isso, a população sente-se prejudicada. Na sexta-feira (6), o paciente Pedro Gomes Siqueira reclamou da falta de insulina nos postos de saúde de Suzano. Ele explica que tentou fazer a retirada no posto da Vila Amorim, assim como em todos os meses. “Estou indo desde o mês passado e sempre falam que não tem. Falam para ir depois de uma semana e nunca tem uma previsão de quando vai ter de novo”, explica.

A Secretaria de Saúde do Estado promete para esta terça-feira (10) a entrega de insulina e outros insumos para Suzano.