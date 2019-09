Estado publica decreto autorizando obras na Delegacia de Suzano

O Governo do Estado publicou o decreto autorizando o recebimento do prédio da Delegacia de Suzano, através de doação. O espaço, até então em posse da Prefeitura Municipal, passa a ser oficialmente de responsabilidade do governo estadual.

A publicação do documento era aguardada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública para dar sequência ao projeto de reforma da unidade. “A doação de terrenos e espaços públicos é um processo bastante moroso, mas necessário. Agora o Estado tem condições de realizar as obras que tanto aguardamos na Delegacia Central da cidade”, explicou o deputado Estevam.

O decreto 64477/2019 foi assinado pelo governador em exercício, Cauê Macris (atual presidente da Alesp), informando ainda que o imóvel é destinado à Secretaria de Segurança Pública, que passa a ser responsável pelos investimentos no local.

Ainda na manhã desta sexta-feira (20) o deputado Estevam realizou audiência com o secretário executivo da Policia Civil, Youssef Abou Chahin, para cobrar a publicação do autorizo governamental. “Tive a garantia do secretário que o processo estava em fase final e ainda ontem esta pendência foi solucionada. A obra está garantida e já foi anunciada inclusive pelo governador João Dória”, comemorou o deputado.

O investimento faz parte de um pacote de obras que o Estado fará em 120 delegacias. No Alto Tietê, sete unidades receberão investimentos. A intenção do governo é oferecer melhores condições de trabalho aos policias e, também, garantir atendimento digno para a população.

A luta pela melhoria da Delegacia Central de Suzano é antiga. A unidade que atende hoje a população está precarizada, sem estrutura de trabalho e com espaço físico obsoleto.

“A Polícia Civil trabalha e atende a população suzanense em um prédio antigo, com inúmeros problemas de infraestrutura, como infiltrações, sistema elétrico danificado e falta de espaços adequados para atender o público. São mais de quarto anos de trabalho e cobrança por esta obra. O objetivo é oferecer em um único complexo todos os serviços de segurança pública, como a Delegacia da Mulher, que hoje atende em um prédio alugado pela administração municipal”, argumentou o parlamentar.