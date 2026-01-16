Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 15/01/2026
Cidades

Estado reforça investimentos em Suzano; Fatec será inaugurada em março

Governador Tarcísio de Freitas voltou a falar sobre conclusões previstas para Suzano durante evento que oficializou início das obras do Complexo Viário do Alto Tietê

15 janeiro 2026 - 20h40Por de Suzano
Estado reforça investimentos em Suzano; Fatec será inaugurada em marçoEstado reforça investimentos em Suzano; Fatec será inaugurada em março - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Em um dos eventos mais importantes dos últimos anos para Suzano, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reforçou nesta quinta-feira (15/01) para o prefeito Pedro Ishi a intensificação de uma série de investimentos na cidade, com destaque para a entrega da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec), prevista para março de 2026, e a execução de uma diversas de obras estruturantes. 

O palco para os anúncios não poderia ser outro: a cerimônia de oficialização do início das obras do Complexo Viário do Alto Tietê, no bairro Jardim Monte Cristo - uma das mais importantes entregas da história da cidade, que reuniu diversas autoridades e serviu para traçar um panorama dos principais projetos em andamento, muitos com financiamento direto do Estado.

No evento, o chefe do Poder Executivo paulista destacou não apenas o início da construção de infraestrutura viária, mas também a presença forte do governo em áreas como Educação, Saúde, Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Ele lembrou que Suzano, historicamente carente de investimentos estaduais em escolas e em ensino técnico e tecnológico, agora passa por um momento de grandes entregas. “Hoje é um dia para celebrar, tem muita coisa para acontecer ainda. Estamos aqui para celebrar o início da alça do Rodoanel, mas durante muito tempo Suzano não recebeu escola estadual, e agora vai receber duas, e também a Fatec. Em março estaremos aqui para inaugurá-la. A obra andou super bem e vai fazer a diferença”, discursou.

A Fatec Suzano está sendo erguida na região do Jardim Monte Cristo, com investimento total de aproximadamente R$ 24 milhões do governo do Estado, em terreno cedido pela Prefeitura de Suzano. A unidade contará com um bloco de três andares, ao longo de cerca de 4,1 mil metros quadrados de área construída, e abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios, biblioteca, sala maker e espaços administrativos. A instituição vai oferecer inicialmente os cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores para mais de 400 alunos.

Saúde e mobilidade

Além dos grandes projetos estaduais já em curso, Suzano vem recebendo investimentos também em parceria com o município. Um dos principais deles é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no distrito de Palmeiras, com previsão de entrega em 2027 e orçamento de cerca de R$ 6,9 milhões, que ampliará substancialmente o atendimento de urgência e emergência na região.

No mesmo bairro, as obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que ganhará uma estrutura moderna para melhorar a mobilidade urbana, avançam para a conclusão. O equipamento, que deverá atender a cerca de 11 mil passageiros por dia, vai reforçar a integração do transporte coletivo e facilitar a ligação entre diferentes pontos da cidade e a Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

No setor de transporte ferroviário, Suzano também tem presença garantida nos planos do governo do Estado. A Linha 12-Safira da CPTM, que atualmente liga as estações de Calmon Viana e Brás, será estendida até Suzano. O governador voltou a reforçar a mudança, que vai beneficiar principalmente moradores de Mogi das Cruzes.

Já no saneamento básico, o governador reforçou que, até 2029, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deverá investir na cidade cerca de R$ 600 milhões em obras de água e esgoto, com o objetivo de universalizar esses serviços para todos os núcleos urbanos e rurais.

Segurança pública

Na área de Segurança, o governador citou investimentos contínuos, incluindo o fortalecimento da atuação policial em Suzano. A cidade recebeu recentemente uma unidade da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep), que está sendo transformada em Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) - o único do Alto Tietê - com reforço no efetivo e foco em combater a criminalidade local.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância desse momento histórico para Suzano. “Estamos diante de um verdadeiro divisor de águas para o município. A entrega da Fatec, as obras do Complexo Viário, a UPA e o terminal de ônibus em Palmeiras - tudo isso representa um comprometimento real do governo do Estado com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população. Esses investimentos vão gerar empregos, ampliar serviços essenciais e preparar nossa cidade para os desafios dos próximos anos”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

