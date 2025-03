Estado repassa R$ 578,6 mil para famílias em vulnerabilidade social

As cidades do Alto Tietê receberão R$ 578.689,75 destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social. O repasse será enviado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo.

De acordo com as informações da pasta, a verba faz parte dos Benefícios Eventuais (BEs), que são uma forma de proteção social temporária, complementar às ações da política de assistência social. Os municípios podem fazer o requerimento do valor por meio de um ofício via PMASWeb, ferramenta de planejamento das ações da política de assistência social nos municípios.

As cidades que têm o maior valor a receber são Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. Todos vão ter um repasse de R$ 107.830,80, valor igual aos das maiores cidades do Estado, como São Paulo e Guarulhos.

Logo depois aparecem com Ferraz de Vasconcelos, recebendo um repasse de R$ 74.262,02, e Poá, com R$ 73.533,35. Arujá receberá R$ 32.745,98 e Santa Isabel tem direito a uma verba de R$ 32,129,11.

As cidades da região que devem receber menos são: Guararema, com R$ 15.397,63; Salesópolis, com R$ 14.702,31; e Biritiba Mirim, com R$ 12.426,95.

O repasse será feito pelo Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) para os fundos municipais. De acordo com a pasta, os critérios para definição dos valores são: população e indicadores de vulnerabilidade social. Quanto mais vulnerável a cidade, maior o valor do repasse.

A secretaria finalizou explicando que ainda cabe ao município a operacionalização, o acompanhamento e a avaliação da distribuição dos benefícios, que podem ser concedidos em forma de dinheiro, bens ou serviços.