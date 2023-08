Estado transfere 58 pacientes para novo HC e marca para 15 de setembro abertura sem PS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) transferiu 58 pacientes de longa permanência que se encontravam no, até então, Hospital das Clínicas de Suzano, para os cuidados da Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), gestora do Hospital Regional do Alto Tietê.

A unidade será aberta no dia 15 de setembro, mas sem Pronto-Socorro. Vai continuar de “portas fechadas” recebendo pacientes por encaminhamento.

A transferência ocorreu em julho.

Segundo a Secretaria de Saúde, a unidade atuará nas especialidades de ortopedia, adulto e pediatria, cirurgia geral, clínica geral e saúde mental.

“A previsão é que as cirurgias comecem a ser realizadas na unidade a partir do dia 15 de setembro e que, até o final deste ano, a unidade passe a contar com 189 leitos, sendo 179 de enfermaria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com a realização de cirurgias e exames, como tomografia computadorizada, ultrassonografia e análises clínicas”, informou.

A instituição, que será referência para atendimentos de média complexidade especializados na área cirúrgica, receberá pacientes encaminhados pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) para vagas de internação e atendimento ambulatorial.

Em julho, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que abriria o Hospital Regional, com Pronto-Socorro, em setembro.

O Hospital Regional é anexo ao Hospital das Clínicas (HC) em Suzano, com 189 leitos, sendo 179 de enfermaria e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na ocasião, o governador ainda reforçou que quer fazer com que a região atenda a média e alta complexidade.

“Se olharmos os hospitais na Zona Leste, como em São Mateus e Guaianazes, precisamos fazer com que eles atendam a média e alta complexidade. A mesma coisa se aplica a Suzano”, concluiu.