Estado vai banir copos e material plástico das 220 escolas da região

Na região do Alto Tietê há 220 escolas.

Os copos são confeccionados em polipropileno biodegradável, isento de deformações, furos, bordas afiadas e sujidades. A fabricação do produto é feita de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

No dia 5 de junho, foi celebrado o 50° Dia Mundial da Educação, a data foi estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, com o objetivo de conscientizar a sociedade em relação ao bom uso dos recursos naturais e incentivar o debate sobre os impactos causados à natureza. #CombataAPoluiçãoPlástica é justamente o lema dos debates neste ano.

Materiais escolares, como régua e transferidor, distribuídos pela Secretaria da Educação no início do ano letivo também serão de material biodegradável.

A partir do segundo semestre as 5,3 mil escolas estaduais de São Paulo irão substituir os copos de plástico comum por outros de material biodegradável. Serão cerca de 400 milhões de unidades distribuídas em um investimento de aproximadamente R$ 19 milhões.