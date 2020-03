Estado vai liberar emenda ‘voluntária’ de R$ 1 mi para a Santa Casa

O governo do Estado vai liberar cota de emendas voluntárias para os deputados estaduais aplicarem na área da Saúde. As emendas, que são prioritárias, serão protocoladas ainda neste mês. O deputado Estevam Galvão anunciou que vai se comprometer a liberar R$ 1 milhão para custeio da Santa Casa de Suzano. A informação é da assessoria do deputado, que ressalta ainda que mesmo com a equipe do governo do Estado reduzida por conta da dispensa dos doentes crônicos, gestantes e pessoal acima de 60 anos e com “a casa legislativa está com os procedimentos atrasados, o recurso para a saúde é prioritário de liberação”.

De acordo com o deputado, outros valores, ainda a definir, serão destinados também para a Santa Casa de Mogi das Cruzes e para o Instituto de Câncer Doutor Arnaldo, localizado em São Paulo. Há ainda a expectativa de o deputado liberar uma parte dos recursos para a Santa Casa de São Paulo. No entanto, a prioridade dele neste momento é a região do Alto Tietê.

Hospital das Clínicas

O deputado Estevam Galvão contou que está “brigando” pela abertura do Hospital Auxiliar de Suzano (HAS), que será uma retaguarda dos Institutos do Hospital das Clínicas. O parlamentar ressaltou que cobrou o governador João Doria na última semana em visita à Assembleia Legislativa, e disse que o governador prometeu providências.

“Agora a situação é mais urgente pois vamos precisar de mais leitos para combater o coronavírus. Então o deputado está colocando essa questão e solicitando a urgência na abertura do Hospital para atender com prioridade os pacientes com coronavírus e as demais urgências que Suzano e região tiverem”, informou a assessoria do deputado.

Na semana passada o deputado conversou com o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia. Durante o encontro, Garcia contou ao deputado Estevam que está em tratativa com a Secretaria Estadual da Saúde para agilizar a abertura do hospital para atender a região.

O deputado ainda esclareceu suas intenções para a área da Saúde no Alto Tietê. “O Hospital não vai receber esse valor de R$ 1 milhão porque esse valor é insuficiente para a manutenção do serviço. Já existe uma verba muito maior em tramitação na Secretaria da Saúde para equipar e abrir o Hospital das Clínicas de Suzano”.