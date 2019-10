Estado vai transferir 2,3 mil estudantes para reforma da Escola Raul Brasil

O Governo de São Paulo, em uma parceria da Secretaria Estadual da Educação com a iniciativa privada, anunciou ontem a revitalização e reforma da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. Os 2,3 mil estudantes serão alocados na Faculdade Piaget.

O projeto, que inclui a construção de novas áreas comuns, de estudo, de convivência e administrativas, terá início em 28 de outubro, com custo aproximado de R$ 2,7 milhões a ser patrocinado por empresas parceiras, por meio do Instituto Ecofuturo.

A revitalização contempla a demolição e reconstrução de novas salas de aula, do Centro de Ensino de Línguas (CEL), banheiros e cantinas, além da reforma das salas de leitura e informática. Não haverá custo para o Estado.

Será criada também uma área de 1,5 mil metros quadrados para uso comum, com ambientes de estar e descanso, que contará com paisagismo, além de um espaço destinado à prática de esportes, aulas ao ar livre e bicicletário.

No prédio principal da Raul Brasil, destaca-se a criação do Espaço de Inovação, laboratório maker equipado com 24 notebooks, smart TV e impressora 3D.

O novo acesso será realizado por outra rua – não mais pela Otávio Miguel da Silva.

O muralista Eduardo Kobra vai fazer uma pintura em uma parede da escola e fará também a curadoria para os alunos que pintarão o muro externo da unidade.

O projeto será viabilizado a partir do apoio financeiro de um grupo de empresas que se uniram para possibilitar aos alunos da Raul Brasil uma nova relação com o espaço da escola. As empresas que até agora apoiam a readequação do local são: International Paper do Brasil, John Deere, Komatsu do Brasil, MRV Engenharia, Nadir Figueiredo, Paradise Golf Resort de Mogi, PCN Suzano, Qualical, Sanofi e Suzano S.A..

Os outros parceiros para a conceituação dos espaços, com a chancela do padrão técnico da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), são: Athié Wohnrath, Roberto Riscala Paisagismo e Meg Valau Arquitetura.

O parecer com o custo do projeto foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 4 de outubro, conferindo transparência ao processo e convidando outros parceiros à participação.