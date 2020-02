Estância Angelina instala sinalização para ajudar na segurança do bairro

Os moradores da Estância Angelina e Adjacências realizaram a implantação de totens, placas coloridas de sinalização, nas ruas do bairro. Segundo a Associação de Moradores Amigos do Vale, seis placas já foram inseridas nas ruas, e a expectativa é de que 22 totens de sinalização sejam implantados.

Segundo o presidente da associação Waldemir Bevilacqua, popularmente conhecido como professor Wal, a iniciativa de sinalizar as ruas partiu da associação em conjunto com os moradores do bairro. As placas contam com informações como o nome das ruas e das chácaras da região.

No entanto Bevilacqua ressalta que a intenção das placas é inteiramente para melhorar a segurança de todos. "Algumas pessoas acharam que (as placas) eram para a divulgação das chácaras de evento daqui, mas o principal motivo é a segurança. Algumas pessoas ficam perdidas aqui durante a noite, e é perigoso ficar vagando pelas ruas sem saber onde está. Por esse motivo que colocamos essa sinalização."

Ainda segundo o presidente, as placas foram custeadas pelos proprietários das chácaras de eventos que ajudaram com uma contribuição de R$ 100,00, e também pela diretoria executiva e fiscal da associação, que entraram com a ajuda de R$ 50,00 por integrante. No total, foram arrecadados R$ 1,600,00 para a implantação das placas.

Os moradores do bairro aprovaram a iniciativa. É o caso de Andrea dos Santos, que já mora no bairro há 20 anos. Ela conta que antigamente as ruas não contavam com sinalização, e que a iniciativa é boa. "Vai ajudar bastante, porque aqui é muito escuro, não tem sinalização nenhuma, as pessoas procuram as ruas daqui e não acham. É bom que identifica as ruas", diz.

A associação que existe há três anos no bairro, conta que tem mais projetos e programas sendo estudados para a região. Os moradores acompanharam o lançamento do programa vizinhança solidária. O programa da Polícia Militar (PM) visa ajudar na segurança por meio da criação de grupos de Whatsapp, onde os moradores podem comunicar movimentações estranhas e prevenir crimes.

Gustavo Ferreira, presidente do Conselho de Segurança do distrito de Palmeiras, disse que o objetivo é que "a cada reunião do conselho, seja implantado o programa em mais um bairro de Palmeiras, de forma que possa ajudar a população a ter mais acesso à segurança e órgãos públicos da cidade".