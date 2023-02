'Estava com medo, mas a viagem foi tranquila', afirma repórter após testar mototáxi

Na contramão das prefeituras, 99Moto estreou nas cidades com sucesso segundo motoqueiro. A reportagem do DS testou o serviço em Suzano e detalhou a experiência da viagem.

O aplicativo da 99 estreou a modalidade de mototáxi nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, nas cidades do Alto Tietê. Apesar de não ter aval das Prefeitura, a empresa afirma que o serviço é respaldado por lei federal para funcionar.

Segundo a 99, as corridas serão 30% mais econômicas que a porção de 99 Pop, opção de transporte de carro ofertado pela mesma empresa.

Nesta sexta-feira (3) o DS solicitou uma viagem até o Terminal de Terminal Urbano Ver. Diniz José dos Santos Faria, a distância percorrida foi de 1,7 quilômetro. O percurso que custaria cerca de R$ 9,00 pela modalidade 99Pop, custou apenas R$ 3,90 à reportagem .

Foi solicitado uma corrida pelo aplicativo e em menos de três minutos um motociclista já tinha aceitado a corrida. Cinco minutos depois o motorista já estacionava no local com um capacete extra no bagageiro.

Segundo o motoqueiro, Emerson Bruno, é obrigatório pela empresa os motoqueiros fornecerem o capacete aos passageiros. Mas também fica a critério do usuário levar a própria proteção.

Contou à reportagem que o serviço opera na cidade sem nenhuma fiscalização. Mesmo com três dias de lançamento em Suzano, Bruno diz que há bastante procura e acredita que muitos motoqueiros que fazem entrega de delivery vão aderir.

Trabalhando há mais de seis anos com entrega de moto, Bruno aderiu ao aplicativo assim que lançou nas cidades da região.

“A empresa não obriga se caracterizar com a cor amarela representada pelo logo do APP. Desta forma me misturo no trânsito com outros motoqueiros que estão com garupa”, disse.

Durante o percurso a reportagem conversou com o motorista. Ele conta que conhece dois amigos que também já se cadastraram no aplicativo e trabalham com entregas de delivery. Bruno divide o seu dia para trabalhar com as viagens de passageiros pela manhã e no horário do almoço se dedica apenas às entregas de restaurantes .

No percurso de seis minutos, o motoqueiro não fez nenhuma ultrapassagem brusca e nem cortou farol. Apesar da repórter Guynever Maropo estar com medo porque há anos não andava de moto, a viagem foi tranquila.

“Foi tranquilo e confortável a viagem. Ele não fez nenhuma ultrapassagem pelos corredores e respeitou a velocidade. Gostei da experiência”, comenta.

Para Bruno, a não aprovação das prefeituras para legalização do transporte é o medo de que ocorra mais assaltos nas cidades. O motoqueiro ainda destaca que trabalhar com moto é um jeito para os trabalhadores informais conquistarem seu dinheiro de forma digna. “É difícil conseguir um emprego registrado formal. Eles sempre pedem experiência, mas para ter experiência alguém precisa te dar a primeira oportunidade”, comenta.

De volta à redação, a repórter desembarcou com segurança e deu cinco estrelas ao motorista.