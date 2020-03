Estevam cobra data de abertura do Hospital das Clínicas de Suzano

Anunciado pelo Governo do Estado, o Hospital das Clínicas de Suzano ainda não tem data para iniciar o atendimento à população, com atenção especial para as vítimas de coronavírus. O deputado Estevam Galvão já havia apelado ao governador João Dória há pouco mais de 15 dias pela abertura urgente da unidade, levando em consideração a pandemia que o País enfrenta.

Na época, durante reunião na Assembleia Legislativa, o governador garantiu que tomaria providências. “De fato tivemos a resposta do Estado para a nossa luta, mas ainda não há uma data para início do atendimento. Nossa expectativa é que aconteça já nos próximos dias. A Secretaria Estadual de Saúde ainda está se organizando para a abertura do espaço”, disse o deputado.

Neste primeiro momento, o HC de Suzano contará com 50 leitos para atender a população vítima de coronavírus, ampliando até o total de 90 leitos. “Temos capacidade para mais e caso seja necessário, vou brigar por mais uma ampliação de leitos. O prédio está pronto, à disposição da nossa cidade e precisa abrir suas portas, em especial neste momento delicado que todos nós enfrentamos”, alertou Estevam.

No entanto, o parlamentar avisa que quer a abertura permanece do Hospital. “O HC foi inaugurado em abril de 2018, ou seja, há mais de um ano, e ainda não iniciou atendimento. Um atraso inexplicável é uma grande perda em saúde para todos nós. Ele abrirá suas portas agora para atender prioritariamente as vítimas de coronavírus, mas nosso trabalho é para que esta ação seja permanente. Brigamos por anos para que este hospital fosse construído. Ele está pronto, foi feito para atender a população de Suzano e região e vai atender!”, disse.