Estevam destina R$ 6 mi para prefeituras da região

O Governo do Estado liberou R$ 6 milhões em investimentos para prefeituras da região.

Os recursos são destinados para obras de infraestrutura, esporte e custeio da saúde, garantidos através de emenda do então deputado estadual Estevam Galvão (União Brasil).

Os valores já estão disponíveis nos cofres públicos municipais.

SUZANO TEM A MAIOR FATIA

No Alto Tietê, Suzano está recebendo a maior fatia: R$ 3,5 milhões, sendo 360 mil para custeio da saúde, R$ 500 mil para investir no esporte e R$ 2.640 milhões para pavimentar a Estrada do Portão do Honda.

“Recebemos essa demanda da população e em tratativas com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) conseguimos mais este investimento para a cidade”, diz.



FERRAZ DE VASCONCELOS

Já Ferraz de Vasconcelos recebeu R$ 2 milhões para investir na saúde pública e Ribeirão Pires também já conta com R$ 500 mil para ampliar os serviços públicos de saúde na cidade.

“Nosso mandato terminou em março, mas mantenho meu compromisso de trabalho com toda a população. Todas as emendas que destinamos para as cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba e interior do Estado estão sendo pagas pelo governo estadual. Nosso compromisso permanece e parceria de trabalho também”, declarou Estevam.