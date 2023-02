Estevam Galvão é convidado para integrar equipe do governador

O deputado estadual Estevam Galvão (União Brasil) recebeu convite do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, para participar do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O parlamentar fez o anúncio durante entrevista à Rádio Metropolitana, no Programa Radar Noticioso, comandado pela jornalista Marilei Schiavi.

Entre as principais funções que ele desempenhará está a interlocução do Governo com a Região Metropolitana. “Estive na última semana com o Kassab, que além de grande político e articulador é meu amigo há mais de 20 anos. Ele conhece meu perfil, minha disposição de trabalho e me convidou para integrar o Governo do Tarcisio. Aceitei o desafio”, disse.

Devido aos problemas de saúde que Estevam enfrentou no último ano, ele não disputou as eleições. Seu mandato na Alesp se encerra em 15 de março. “O Kassab me pediu para auxilia-ló na Assembleia até o final do meu mandato e assumir o cargo no Governo na sequência”, adiantou.

Estevam possui mais de 50 anos de vida pública. Já foi vereador, prefeito de Suzano por quatro mandatos, subprefeito de Guaianases na gestão José Serra, e deputado federal e encerra seu quinto mandato como deputado estadual. Neste período foi líder do Democratas por mais de 10 anos, relator do Orçamento na gestão Mario Covas e segundo secretário da Casa de Leis. Ocupa pelo terceiro ano o cargo de corregedor da Alesp.

“No último ano anunciei que não disputaria as eleições para cuidar da minha saúde, mas avisei que não sairia da política. Tenho um compromisso de trabalho por Suzano e região e sigo trabalhando muito”, afirmou o deputado.