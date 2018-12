Estevam não descarta Batalhão Especial da PM no Alto Tietê

Reeleito para o 5º mandato, o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) fez balanço das atividades ao longo dos últimos quatro anos, reafirmou compromisso com Suzano e destacou novos projetos para 2019.

Entre eles, a possibilidade de que o Estado possa construir no Alto Tietê um Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) - o mesmo efetivo é especializado em operações de grande porte, como roubo a banco e no combate à facção criminosa. O projeto do Baep na região já teria entrado no “radar” do governador eleito João Doria (PSDB).

A revelação foi feita durante o programa "DS Entrevista". Estevam não descartou cenário favorável para nova obra voltada à segurança pública na região. E afirmou que deve se reunir com os secretários-executivos das polícias Civil e Militar para tratar sobre o tema. "Já está na minha pauta, inclusive eu estou pretendendo fazer audiência antes deles assumirem, para adiantar o desejo", disse.

A ideia de construir 17 batalhões especiais da PM pelo Estado surgiu na proposta de governo do tucano João Doria (PSDB).

A idéia é que os Baeps (Batalhões de Ações Especiais de Polícia) sejam "padrão Rota" e atuem com equipes ostensivas para casos envolvendo criminosos fortemente armados, como é o caso de roubos de carga e banco.

Estevam falou também sobre o impasse na reforma da Delegacia Central. "Precisa que o Poder Público Municipal corra atrás. Há parecer favorável para tal (reforma). É a mesma história da passarela, que pretende religar a Benjamin Constant e o Parque Maria Helena".

Para o democrata, o próximo ano deve ser marcado por novas conquistas, principalmente tendo apoio do Estado. Estevam disse que está intermediando a vinda do Expresso Leste à Estação Suzano, a abertura do Hospital das Clínicas (HC) para atendimentos de média e alta complexidade e a, enfim, construção da alça de acesso na Estrada dos Fernandes.

"Em relação à alça e ao HC, eu me reuni com o Doria (governador eleito) e ele reafirmou o compromisso com a cidade e nestas demandas da nossa região, entre outras prometidas em visitas ao Alto Tietê", reafirmou.

Durante a entrevista, o deputado reeleito falou sobre a importância da aprovação do projeto de lei 787/2018, que isenta a cobrança do ICMS nos produtos minimamente processados, entre eles os hortifrutis. A medida não só beneficiará os produtores rurais, mas a população deve comprar frutas, verduras, legumes e hortaliças a preços menores.

Estevam também avaliou como positivo o segundo ano do mandato do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). Segundo o parlamentar, o quinto mandato na Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp) estará de prontidão às necessidades dos suzanenses. Porém, ele reforçou a necessidade de que haja pedido da atual administração para novas demandas do município.

"Por isso é importante que a cidade tenha um deputado, pois lutamos pela cidade, em prol da população. Tenho trabalhado bastante, foi um saldo positivo (das realizações dos últimos quatro anos). E, em algumas, da para trabalhar muito mais. Para Suzano, eu privilegio. É minha terra e meu chão. Se eu cheguei aonde cheguei, foi devido a Deus e à população suzanense", finalizou.

A entrevista completa pode ser acompanhada no portal do Diário de Suzano: www.diariodesuzano.com.br