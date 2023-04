Estevam recebe homenagem da Câmara de Mogi

O ex-deputado Estevam Galvão recebeu uma homenagem da Câmara de Mogi das Cruzes “em reconhecimento às obras e realizações que beneficiaram milhares de pessoas e por sua dedicação e comprometimento com a população do Alto Tietê”.

O requerimento, aprovado por unanimidade no legislativo mogiano, é de autoria do vereador Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos.

“Tenho a honra de trazer a homenagem da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em reconhecimento aos seus 50 anos de mandato. Um trabalho como deputado estadual, federal e também prefeito da nossa cidade vizinha, Suzano”, afirmou o vereador ao entregar a honraria.

Estevam, que encerrou no último mês seu quinto mandato na Assembleia Legislativa, agradeceu a homenagem e garantiu que continuará trabalhando muito por toda a região do Alto Tietê.

“Já fiquei emocionado muitas vezes, já recebi na minha vida muitas homenagens. Mas fico extremamente grato com essa honraria, recebida pelas suas mãos e que conta com o apoio de todos os demais vereadores de Mogi. Isso mostra o reconhecimento do nosso trabalho, que sempre foi muito mais focado em Suzano, Mogi e região”, disse.

A convite do governador Tarcísio de Freitas, Estevam deverá assumir nos próximos dias o Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento). “Continuo na política e vou estar sempre à disposição do povo de Mogi das Cruzes e de toda a região”, garantiu.