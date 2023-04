Estevam recebe placa de Ashiuchi e torna-se 1º comendador da história

Ao lado de sua esposa, Viviane Galvão, de filhos e de netos, Estevam foi aplaudido diversas vezes pelos convidados. A cada vídeo exibido no telão do Cineteatro e a cada pronunciamento dos convidados houve aplausos.

"O orgulho que eu quero ter é a minha família. Eu já recebi muitos prêmios, muitos. Mas eu nunca recebi uma homenagem tão gratificante, tão agradável e que me deixou muito, muito, muito feliz mesmo. Protagonista aqui hoje é você (Ashiuchi). Parabéns pela iniciativa. Parabéns a todos, obrigado pela presença de todos", declarou Estevam, ao receber a homenagem.

Em seguida, Estevam ressaltou a importância de sua família no processo de construção de sua grande história na cidade. "Quando falei que construí minha vida aqui, construí minha vida profissional e política. Tudo o que eu fiz, fiz com minha esposa Viviane", afirmou Estevam. A lei que institui a Comenda Municipal é de 1972 e foi regulamentada recentemente pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL).

O atual prefeito disse estar grato pela trajetória de Estevam e relembrou os tempos de quando era só uma criança - tempos em que sonhava em crescer e fazer algo pelo povo de Suzano.

"É uma noite de presente de aniversário para nossa cidade. Sempre tive a vontade de um dia poder contribuir para minha cidade. Algumas figuras fizeram parte da minha infância, e todo mundo lembra de um prefeito na cidade, que cumprimenta as pessoas, que deixa um legado. Parabéns Estevam. Tem gente aqui que viajou com você, trabalhou com você e que até disputou campanhas do outro lado. Todos estão aqui porque admiram o que o senhor representa para nossa cidade. Uma carreira que tenho certeza que todos aqui sabem os números, os recordes, a contribuição que o senhor tem para a cidade de Suzano. Fico feliz de ser aquela criança do Marques Figueira, de tantos que passaram por lá, e fazer hoje uma homenagem para uma figura ilustre para a cidade de Suzano", declarou Ashiuchi a Estevam.

Ao lado da primeira-dama Larissa Ashiuchi, o prefeito entregou uma placa ao ex-deputado e anunciou oficialmente o título de comendador a Estevam Galvão. O evento reuniu autoridades, entre elas secretários, vereadores e políticos. O deputado federal Marco Bertaiolli e o deputado estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, encaminharam mensagens em vídeo que foram transmitidas no telão. O presidente da Câmara, Joaquim Rosa, enalteceu o trabalho de Estevam na história de Suzano e relembrou fatos históricos da trajetória do político.

Quatro vezes prefeito de Suzano, cinco mandatos de deputado estadual, um de deputado federal, vereador, subprefeito de Guaianases e atualmente presidente do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento de São Paulo), Estevam Galvão de Oliveira recebeu homenagem e se tornou o 1° comendador da história de Suzano na noite desta segunda-feira (24). O evento em que foi condecorado aconteceu no Cineteatro Wilma Bentivegna, que lotou com dezenas de autoridades da região e com amigos do político.