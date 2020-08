Estevam reforça luta com Artesp pela alça na Estrada dos Fernandes

Em audiência na manhã de sexta-feira (14) com o diretor presidente da Artesp, Milton Persoli, o deputado Estevam Galvão (DEM) reforçou sua luta pela construção da segunda alça do Rodoanel Leste na Estrada dos Fernandes. A reunião aconteceu em ambiente virtual e também contou com a participação do diretor de Investimentos da Agência, Pedro Brito; do diretor de Operações, Alberto Silveira; da gerente Cibele Alves; e assessoria da diretoria do órgão.

O deputado falou sobre a importância do empreendimento para Suzano e região, garantindo não só a saída do Rodoanel para a cidade, mas a retomada do crescimento e desenvolvimento econômico. “Não é uma questão de capricho, de vontade pessoal, mas de aproveitar a oportunidade e optar pelo melhor local para a construção da alça, garantindo condições de tráfego e instalação de um pólo industrial naquela região (da Estrada dos Fernandes). Esta é a nossa chance de retomar o crescimento de Suzano e região, de garantir a atração de investimentos, geração de emprego e renda que tanto almejamos”, disse.

O diretor da Artesp confirmou a existência do projeto executivo para aquele local e licenças prévias já emitidas. “Existe projeto pronto, licenças prévias ambientais já emitidas e o processo está em andamento junto à Artesp. Estamos trabalhando para superar os obstáculos e poder iniciar as obras da segunda alça”, disse.

Foram mais de 40 minutos de debate em torno do projeto. Ao final, Estevam avaliou o encontro de forma bastante positiva e garantiu que continua na luta pelo início das obras. “Vivemos o período de pandemia, o que dificulta demais a disponibilização de recursos, mas estou confiante de que esta obra será realizada. A segunda alça do Rodoanel em Suzano se mantém como um compromisso do Governo do Estado e tenho convicção de que acontecerá na Estrada dos Fernandes, que já possui projeto executivo, licenças emitidas, orçamento e viabilidade”, disse.

Com a obra naquela região, o deputado lembra que novos investimentos poderão chegar a Suzano, como o Ceagesp e execução dos projetos Via Leste (ligando a região à São Paulo) e a Via Mar, oferecendo acesso mais rápido ao Porto de Santos. “Já existe projeto e mais cedo ou mais tarde essas obras acontecerão”, reforçou Estevam.