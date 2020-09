Cidades Estevam se reúne com Sabesp e defende obras no Caulim Estudos realizados pela Sabesp a pedido do deputado apontam a necessidade de instalação de 855 ligações de água

Por de Suzano 30 SET 2020 - 16h10

Estevam se reúne com Sabesp e defende obras no Caulim Foto: Divulgação O deputado Estevam Galvão (DEM) se reuniu nesta terça-feira (29) com o diretor metropolitano da Sabesp, Ricardo Borsari, para debater investimentos na região do Caulim, em Suzano. O parlamentar defende a instalação da rede de água naquela região, beneficiando os moradores do Jardim das Lavras, Chácaras Casemiro, Parque Cerejeiras, Parque Palmeiras, Estância São Luiz, Jardim das Lavras II e Chácara das Hortências. Estudos realizados pela Sabesp a pedido do deputado apontam a necessidade de instalação de 855 ligações de água, em uma área total de 23 quilômetros. “Na última semana apresentamos o pleito ao vice-governador Rodrigo Garcia e a pedido dele estamos hoje reunidos com o diretor da Sabesp e equipe técnica para debater o projeto”, disse Estevam. Borsari verificou as necessidades daquela região, confirmou a importância da obra e garantiu que dará um retorno para o deputado nos próximos 15 dias. “É uma proposta viável e necessária. Vamos fazer alguns levantamentos de custos e dados técnicos e voltamos a debater o assunto nos próximos dias”, adiantou o diretor. Estevam pleiteia também a instalação da rede do esgoto em toda aquela região. “Estamos batalhando pelo fornecimento de água e em um segundo momento trataremos da rede de esgoto”, afirmou.

