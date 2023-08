Estevam toma posse e define primeiras ações no Fumefi

O ex-deputado Estevam Galvão tomou posse na manhã desta quarta-feira (16) como conselheiro do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento e já iniciou as tratativas para organizar o orçamento 2024 e verificar recursos disponíveis para investimento neste ano.

A reunião aconteceu na Sala dos Conselhos, no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab - presidente do Conselho de Orientação do Fumefi, e demais membros.

“Foi uma primeira reunião para definir as prioridades, iniciar a produção do PPA e Orçamento 2024 no que tange o Fumefi, além de realizar o levantamento de recursos disponíveis para autorizo ainda neste ano”, adiantou Estevam.

Na próxima semana o Conselho se reunirá novamente. A expectativa é que as primeiras deliberações já sejam feitas.

“Tomamos posse trabalhando. Foi uma primeira reunião muito produtiva, mas a partir da próxima semana será possível avançar ainda mais na obtenção de recursos para os municípios da Região Metropolitana do Estado”, afirmou.

Entre as funções do Conselho de Orientação do Fumefi está planejar, supervisionar e controlar a distribuição e a utilização dos recursos financeiros do Fundo. É composto por três membros de livre escolha do governador, um originado da Secretaria da Fazenda e Planejamento; e um da instituição de crédito oficial do Estado.