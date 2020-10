Estevam visita região do Caulim e anuncia instalação da rede de água

O deputado Estevam Galvão visitou os moradores do bairro do Caulim, em Suzano, com os representantes da Sabesp e anunciou o autorizo das obras de água naquela região.

O assunto foi tratado recentemente pelo parlamentar com o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia e com o diretor da Sabesp, Ricardo Borsari, que já autorizou o órgão a realizar o projeto de instalação de água naquela localidade.

Acompanharam a visita com o deputado o gerente da Divisão Comercial da Sabesp no Alto Tietê, Miguel Mendes e equipe técnica do órgão. “Estamos aqui a pedido do deputado para explicar aos moradores como será feita esta obra. Tivemos o autorizo do diretor Ricardo Borsari e já estamos elaborando o projeto para a instalação de água nas residências”, explicou Mendes.

O projeto atende quase 900 ligações de água, beneficiando ainda os moradores do Jardim das Lavras, Chácaras Casemiro, Parque Cerejeiras, Parque Palmeiras, Estância São Luiz, Jardim das Lavras II e Chácara das Hortências.

“É início imediato das obras. Vamos acabar com essas caixas de água comunitárias espalhadas pelo bairro. Todos terão água direto na torneira”, anunciou o deputado.

Estevam luta ainda pela implantação da rede de esgoto em toda a região. “O esgoto encanado também vai chegar, assim como conseguimos em toda a região de Palmeiras. Vamos trazer dignidade pra esse bairro, com a ajuda do Governo do Estado de São Paulo”, disse.

Outra obra prevista para o Caulim é a recuperação da vicinal que atende aquele local. A via está completamente esburacada, sem condições de tráfego para moradores e chegada de serviços essenciais. “É uma vergonha. A via não recebe nem manutenção. Já tratei do assunto com o DER e a obra já está inclusa no pacote de vicinais, do Governo do Estado, e será executada com prioridade”, avisou.