Estoque da vacina de meningite tipo C é insuficiente em Suzano

Há sete meses a Secretaria de Saúde de Suzano apresenta desabastecimento das vacinas contra meningite tipo C, repassadas por meio do Ministério da Saúde e do Estado.

De acordo com a pasta municipal, o estoque ainda é insuficiente para suprir à demanda da cidade, embora a distribuição tenha aumentado sistemicamente.

Mogi das Cruzes também tem recebido um repasse menor, cerca de apenas um terço do insumo necessário. A redução ainda é verificada no município de Itaquaquecetuba.

Desde maio a saúde suzanense sofre com a falta de abastecimento adequado, sendo que o último lote da vacina, enviado ao município no início de dezembro, já foi distribuído às Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e apresentado baixo estoque em algumas localidades devido ao contínuo atendimento da demanda. "O município aguarda receber novas doses, mas ainda não foi informado pelo Ministério quando será a nova entrega", justificou a pasta.

Em Mogi, a informação que parte do secretário de Saúde, Marcello Cusatis, é de que o repasse mensal ocorre com reduções de aproximadamente um terço do insumo necessário. A situação se repete em Itaquá, que tem previsão de nova entrega das doses nesta semana.

Poá conseguiu normalizar a situação. O município teve a grade de vacina reduzida entre os meses de junho e agosto. "Neste momento estamos com todas as unidades abastecidas com a vacina meningo C, porém ainda não recebemos a grade no mês de dezembro", afirmou, em nota, a secretaria poaense.

O equilíbrio também é verificado em Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Biritiba Mirim. As demais cidades da região não se posicionaram quanto às condições dos repasses.

No interior do Estado, a cidade de Catanduva (SP) ficou sem o insumo após a interrupção dos repasses, que também depende do cronograma de entregas, sendo que a redução por parte do Ministério da Saúde tem ocorrido devido a atrasos no laboratório produtor, a Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Mortes

Até agosto deste ano, pelo menos 12 mortes de meningite foram registradas no Alto Tietê. Neste período, ainda foram contabilizados 63 casos suspeitos, 59 deles diagnosticados como positivos e quatro negativos.