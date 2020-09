Estoque de sangue O+ e O- acaba e Hemocentro pede doações

O hemocentro de Suzano está com o estoque de sangue dos tipos O+ e O- zerado. Segundo Verena Isabelle Coelho, responsável pela controladoria do hemocentro, esses tipos de sangue são utilizados em situações de emergência, por isso é necessário que o estoque esteja sempre abastecido.

“Precisamos dessas tipagens porque elas são utilizadas em atendimentos de emergência. Quando não temos tempo para saber qual é o tipo sanguíneo do paciente e ele precisa de uma transfusão, é a tipagem O+ e O- que nós usamos. O nosso estoque está vazio e precisamos de doadores”, explica.

Atualmente, para realizar a doação é necessário fazer o agendamento prévio, tanto para evitar aglomerações e seguir as recomendações dos órgãos de saúde e sanitários, quanto para o conforto do próprio doador.

Todos os colaboradores da empresa utilizam os equipamentos de proteção, desde a recepção, administração, diretoria e áreas técnicas de coleta e laboratório, assim como os doadores. Vale ressaltar que ainda não há evidências científicas que comprovem a contaminação do novo coronavírus através da transfusão sangue.

No entanto, como forma de prevenção, pessoas que tiveram contato com pacientes que apresentaram diagnóstico clínico e/ou laboratorial de infecções pelos vírus, bem como aqueles que tiveram contato com casos suspeitos em avaliação, são considerados inaptos para a doação pelo período de 30 dias.

Aqueles que já tiverem sido infectados pelo coronavírus também são considerados inaptos pelo período de 90 dias após a completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindique a doação).

Já as pessoas que apresentaram resfriado comum ou infecções de vias aéreas superiores causadas eventualmente pelo vírus, mas que não tenham histórico de viagem para áreas com grande número de casos ou que não contato com pessoas destas áreas não devem ser considerados de risco para a infecção.

Os interessados em realizar as doações devem ligar no número (11) 4752-9999 e agendar a visita ao local para a doação. Mais informações podem ser obtidas através do mesmo número. O hemocentro está localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, 1862, Vila Figueira em Suzano.