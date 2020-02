Estrada da Duchen permanece alagada após fortes chuvas

O início das obras na Estrada Duchen está previsto para iniciar em breve. Porém, enquanto as obras não se iniciam a vida dos moradores que precisam passar pela estrada continua complicada em dias de chuvas intensas ou quando o volume de água da Represa de Taiaçupeba está acima da capacidade.

Da noite de domingo (09), até a manhã de segunda-feira (10) caiu 85 mm de água em Suzano. A Defesa Civil registrou uma ocorrência de muro colapsado na Praça João Pascoal, no bairro Cidade Miguel Badra, provavelmente causado pelo excesso de chuva das últimas 24 horas. Além disso, como de praxe moradores da Estrada Duchen estão sofrendo com a inundação da Estrada.

O DS esteve no local e verificou que do meio da Estrada para frente está tudo alagado, parecendo um grande rio e intransitável.

O alagamento da Estrada afeta principalmente os moradores que precisam atravessar para o outro lado mas também é motivo de preocupação para moradores de bairros vizinhos.

O pedreiro Antonio Aparecido de Castilho, 49, morador do bairro Parque Umuarama estava no local para ver a situação. “Eu não sou daqui, mas a situação é preocupante do mesmo jeito. Toda vez que a represa sobe ou cai essa chuvarada eu venho dar uma olhada na situação”, apontou o pedreiro.

Além disso ele falou sobre a demora no início das obras. “Esse processo está enrolado, os moradores daqui precisam de agilidade, é difícil a vida das pessoas que utilizam diariamente essa estrada”, concluiu.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, declarou no começo desta tarde que as comportas da barragem da Penha, no trecho inicial do rio Tietê na capital, foram fechadas para o controle da vazão. O reflexo desta medida pode causar aumento no nível do rio nos municípios do Alto Tietê incluindo Suzano. Por isso, a prefeitura pede atenção aos moradores dos bairros próximos ao Tietê e informou que ruas da área do Miguel Badra Baixo já apresentam lâminas d'água.

Já sobre as obras, o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório já foi assinado e que que no momento aguardam apenas a liberação da verba orçamentária. A obra deve inciar nos próximos dias.

As equipes da Defesa Civil continuam em prontidão, com atenção para as áreas monitoradas. Os casos de emergência podem ser comunicados na central do Plano Verão do município, pelo telefone 4745-2150.