Estrada da Duchen vira ‘ponto turístico’ com novos alagamentos

Os alagamentos na Estrada da Duchen, em Suzano, fizeram o local se tornar um ponto turístico para moradores da região e até de outros estados.

Com o nível alto da Represa de Taiaçupeba, a água invadiu parte da pista, e isso impede a circulação de veículos. Assim, moradores estão usando o trecho para pescar e tomar banho.

A reportagem do DS foi ao local e viu as pessoas pescando e se refrescando no trecho onde passa a pista.

O pedreiro Sérgio do Nazaré David, 52, mora em Mato Grosso, estado situado no Centro-Oeste do Brasil. Ele foi visitar a pista, que agora está alagada.

"Foi uma surpresa ver a represa elevada invadindo a pista. Para mim, que sou visitante, ficou legal, mas quem mora aqui tem que dar a volta", conta.

David é cunhado do encarregado de plantação Devair Pereira Jaques, 57, que mora no Jardim Nova América, em Suzano.

Ele levou o parente, que estava curioso para ver a estrada, e brinca com a situação. "Viemos visitar, porque se tornou um ponto turístico para as pessoas que querem ver", diz.

Jaques trouxe algumas crianças, que brincavam com a água da represa. Apesar da situação, ele cobra das autoridades a resolução do problema.

"Está atrapalhando muito. Temos conhecidos na Duchen, porque morávamos em uma chácara lá. Agora, tem que ir até a Quinta Divisão (bairro) e fazer um trajeto, que antes era feito em 10 ou 15 minutos, em mais de uma hora. Alguém tem que elevar a pista".

"Hoje eu vim aqui para pescar, já que não dá para andar", conta a dona de casa Dirce Bento da Silva, 62. "Já faz seis meses que está assim, e não tem como atravessar. Não tem jeito, é preciso ir até a Quinta Divisão para chegar ao outro lado", destaca.

Um morador, que não quis se identificar, afirma que um caminhão caiu na represa na semana passada. "Já faz 10 dias que ninguém passa. O caminhoneiro estava acompanhando a faixa da pista e, quando viu, já estava dentro da água. A máquina teve que puxar", conta.

Obras

A Prefeitura de Suzano foi informada que os trabalhos para alteamento da Estrada da Duchen devem iniciar ainda no primeiro semestre deste ano. A informação foi passada à Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da cidade.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado informou que o processo licitatório para execução de obras na estrada está em andamento. O projeto prevê recuperação no pavimento, novo sistema de drenagem, alteamento da pista do quilômetro 0 ao 0,200 metros e entre os quilômetros 4 e 4,300 metros, além de revitalização completa da sinalização horizontal.

O prazo previsto para conclusão das obras é de seis meses, após o início dos trabalhos, e o investimento orçado pelo Governo do Estado é de R$ 6,1 milhões.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve no Palácio dos Bandeirantes em dezembro e solicitou à Secretaria de Desenvolvimento Regional rapidez para esta obra, que será importante para os moradores da Vila Ipelândia, em Palmeiras.