Estrada das Varinhas será interditada para obras na Duchen a partir desta quarta-feira 

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano vai interditar o acesso ao bairro Chácaras Duchen pela estrada das Varinhas, altura da Vila Ipelândia, no distrito de Palmeiras, a partir desta quarta-feira (17). A medida será necessária devido aos serviços de revitalização na estrada da Duchen e deve levar cerca de 15 dias. Uma faixa será instalada no trecho para informar os condutores.

A obra foi iniciada em 24 de abril pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A Prefeitura de Suzano faz o acompanhamento e a supervisão, por meio da equipe da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae). O Executivo suzanense solicitou as melhorias na infraestrutura da estrada vicinal, que fica próxima à área de expansão da represa de Taiaçupeba, em fevereiro de 2019.

Os trabalhos tiveram início no entroncamento com a estrada Keida Harada. Além disso, a via já passou por drenagem subterrânea, reciclagem e aplicação de camada de asfalto binder em alguns trechos. Após a conclusão deste processo, haverá a implantação das canaletas nas laterais para fazer o escoamento da água de chuva e em seguida virá o asfalto definitivo.

A programação prevê ainda a reabilitação da sinalização horizontal da via, com 4,3 quilômetros de extensão. A expectativa é de que a obra, que está sendo executada pela empresa Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda., seja concluída em seis meses. O investimento do governo do Estado é de R$ 4.118.983,21. A estrada da Duchen é uma importante vicinal do distrito de Palmeiras que dá acesso aos bairros Vila Ipelândia, Recreio Santa Rita, Chácara Recreio Internacional e Chácaras Duchen.