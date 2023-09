Estrada das Varinhas sofre com inundações em épocas chuvosas

A Estrada das Varinhas, que está ligada à Estrada da Duchen, sofre com frequentes inundações em épocas de fortes chuvas. Isso acontece pois a via fica às margens da represa Taiaçupeba, que, em épocas chuvosas, ultrapassa o nível da estrada.

Marcelino da Silva afirma que, com uma chuva, “já era”. “Quando chove, não tem o que fazer, não passa nada. Enche tudo. Já chegou a ficar uns quatro meses alagado”. Ele conta que em períodos secos, muitas pessoas costumam pescar na represa.

De acordo com Manacés Alves, o local estava alagado nos últimos dias. “Estava alagado até uns 20 dias atrás”.

Ele explica que a represa transborda apenas com fortes chuvas.

“Ela transborda e ninguém passa da pista. No fim do ano que enche sempre, quando tem aquelas chuvas de verão, essas pancadas”.

Daniel Cruz afirma que o local alaga com frequência. “Aqui aonde a gente está alaga tudo, não dá para chegar aqui. Ficou mais de quatro meses cheio, estava cheio até uns 15, 20 dias atrás”.

Prefeitura responde

De acordo com a Prefeitura, a via tem previsão para sofrer com alagamentos.

“A via é área de expansão da represa de Taiaçupeba, sob gestão do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), do governo estadual, e é previsto que esteja alagada mesmo, ainda mais em períodos de grandes volumes de chuva”.

A administração explica que, apesar de a estrada reaparecer em épocas mais secas, o local não é mais transitável.

“Inclusive, já foi feita sinalização pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana informando sobre o isso e o risco de travessia”, argumenta.

Em substituição à estrada das Varinhas, a Prefeitura recomenda a utilização da estrada Duchen para os condutores da região, “vindo da ou indo sentindo estrada Keita Harada, na Vila Ipelândia”.

A Prefeitura defende que o local é de responsabilidade do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Apesar disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana “segue acompanhando e à disposição em caso de necessidade”.