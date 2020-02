Estrada do Ribeirão e Avenida Jaguari recebem melhorias

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realiza serviços de manutenção em duas vias da região norte.

As equipes estão trabalhando na drenagem e na revitalização asfáltica da estrada do Ribeirão, no Jardim Fernandes, e da avenida Jaguari, na Cidade Boa Vista, em especial no trecho em que ambas se encontram.

As ações tiveram início em 3 de fevereiro. Com uma área de 8,4 mil metros quadrados, as duas vias passam por recuperação dos sistemas de drenagem, com o objetivo de reduzir o potencial de alagamento, e terão melhorias na sinalização de solo e instalação de novas placas toponímicas (de denominação).

O principal foco está estrada do Ribeirão, que liga a estrada do Marengo e as avenidas Boa Vista e Jaguari e onde há conjuntos habitacionais. Lá também haverá intervenções no asfalto. As obras seguem o cronograma e a previsão é de que sejam concluídas em março, levando em consideração as condições meteorológicas. O trânsito nos trechos de atuação está reduzido em meia-pista pela duração das intervenções.

Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, também está sendo avaliada com outros setores da administração municipal a necessidade de instalação de tubulações adicionais para preservar cursos d'água detectados no local.

A pasta reitera que o trabalho realizado na estrada do Ribeirão e na avenida Jaguari acompanha o planejamento definido pela Prefeitura de Suzano para a região norte. “Estamos em constante estudo técnico, planejando e executando de acordo com a disponibilidade e o cronograma das equipes administrativa e operacional”, afirmou o secretário Claudinei Valdemar Galo.