Estrada Portão do Honda recebe nivelamento e cascalhamento

As equipes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos iniciaram na quinta-feira (20/02) nivelamento e cascalhamento na estrada Portão do Honda. Os trabalhos devem beneficiar o trecho de cerca de um quilômetro entre a estrada Takashi Kobata e o ponto final do transporte público, na altura do bairro Recreio Sertãozinho.

De acordo com o diretor da pasta, Samuel Oliveira, além de nivelamento e cascalhamento, no pavimento também é aplicada fresa (raspa) de asfalto. “O serviço é uma melhoria para o trecho de terra, por onde passam os ônibus e as vans até o ponto final daquela região. O serviço deve ser concluído em até duas semanas, dependendo das condições climáticas”, explicou.



A ação é totalmente executada pela secretaria que, em 2018, também encabeçou a manutenção viária de 800 metros da estrada Portão do Honda. Na oportunidade, foi aplicada nova camada de asfalto no trecho entre o Jardim Revista e o Jardim Alterópolis, além do prolongamento de guias e sarjetas executado pela Via Nova Pavimentação e Construção Ltda., por meio de um pacote de ações.

Já em 2019, a região passou por recuperação viária, mais exatamente no corredor de ônibus do Jardim Revista, que envolvia as ruas Vênus, Agulhas Negras, Bandeirantes, Floresta e Santo Antônio, entre a estrada Portão do Honda e a rua São José.