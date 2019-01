Estradas do Alto Tietê somam 28 acidentes na operação de Ano Novo

A Polícia Rodoviária Estadual divulgou, nesta quinta-feira (3), o balanço da operação especial intitulada "Ano Novo-2018/2019", realizada entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro.

Ao todo, foram registrados 28 acidentes, sendo 19 com vítimas, que resultaram em 26 vítimas leves, 7 graves e nenhuma vítima fatal.

Além disso, as autuações por embriaguez aumentaram 26% no feriado prolongado de Ano Novo, das estradas que cortam o Alto Tietê, comparado ao ano de 2017.

Segundo o levantamento, também houve um crescimento de 54% das autuações relacionadas ao não uso dos dispositivos de retenção e de 117% nas autuações em motocicletas.

Quanto à fiscalização de trânsito, o Policiamento Rodoviário elaborou ações educativas, preventivas e repressivas, além de diversas operações de fiscalização de trânsito durante todo o período.

No balanço divulgado, 1,5 mil autuações foram registradas, sendo a maioria relacionadas à ingestão de álcool, ultrapassagens, motocicletas, limites de velocidade e cinto de segurança/dispositivo de retenção, conforme estabelecido no Programa de Redução de Acidentes de trânsito e Segurança Viária do Comando de Policiamento Rodoviário 2011-2020.

Além das autuações, foram recolhidos 107 CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) e 49 CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em sua maioria, de condutores autuados por embriaguez ao volante.

A 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, órgão de execução da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é responsável pela segurança viária e pública das seguintes rodovias: Ayrton Senna da Silva, Carvalho Pinto (SP-70), Dom Pedro I (SP-65), Mogi-Bertioga (SP-98) e a Índio-Tibiriçá (SP-31), dentre outras nas regiões de Guarulhos e do Alto Tietê, totalizando mais de quatrocentos e cinquenta e cinco quilômetros de malha viária.

Operação Verão

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) realiza até o dia 10 de fevereiro a "Operação Verão", onde o efetivo terá um reforço de 600 policiais nas rodovias estaduais, que inclui a Mogi-Bertioga, a fim de esquematizar atividades que minimizem os impactos do intenso fluxo de veículos neste período de veraneio, além de proporcionar aos usuários maior conforto e segurança durante as viagens.