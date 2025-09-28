Estradas dos Fernandes e Santa Mônica recebem serviços de 'Tapa-Buraco'

As estradas dos Fernandes e Santa Mônica, em Suzano, tem previsão de receber serviços da operação “Tapa-Buraco”. As vias são consideradas trechos estratégicos pelos moradores da cidade que vão para os municípios vizinhos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, a estrada Santa Mônica liga Suzano diretamente a Poá, enquanto a estrada dos Fernandes dá acesso a Ferraz de Vasconcelos e Ribeirão Pires, o que torna esses trechos importantes para o município.

MANUTENÇÃO

A pasta também informou que, além da manutenção asfáltica, as duas estradas recebem periodicamente serviços de zeladoria, prática adotada também em outras regiões do município.

Os serviços incluem limpeza, capinação, melhoria da iluminação pública e outros. A última intervenção realizada especificamente nesses trechos ocorreu no fim do primeiro semestre.

Já referente à cobrança da criação de novos trechos com acostamento na estrada de Santa Mônica, a secretaria afirmou que não há previsão de início de obras no momento.