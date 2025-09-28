Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 28 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Estradas dos Fernandes e Santa Mônica recebem serviços de 'Tapa-Buraco'

Vias são consideradas trechos estratégicos pelos moradores da cidade

28 setembro 2025 - 14h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Estradas Dos Fernandes e Santa Mônica terão obraEstradas Dos Fernandes e Santa Mônica terão obra - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

As estradas dos Fernandes e Santa Mônica, em Suzano, tem previsão de receber serviços da operação “Tapa-Buraco”. As vias são consideradas trechos estratégicos pelos moradores da cidade que vão para os municípios vizinhos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, a estrada Santa Mônica liga Suzano diretamente a Poá, enquanto a estrada dos Fernandes dá acesso a Ferraz de Vasconcelos e Ribeirão Pires, o que torna esses trechos importantes para o município.

MANUTENÇÃO

A pasta também informou que, além da manutenção asfáltica, as duas estradas recebem periodicamente serviços de zeladoria, prática adotada também em outras regiões do município. 

Os serviços incluem limpeza, capinação, melhoria da iluminação pública e outros. A última intervenção realizada especificamente nesses trechos ocorreu no fim do primeiro semestre.

Já referente à cobrança da criação de novos trechos com acostamento na estrada de Santa Mônica, a secretaria afirmou que não há previsão de início de obras no momento.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Redução de pressão da água traz economia de 5,3 bilhões de litros de água em duas semanas
Cidades

Redução de pressão da água traz economia de 5,3 bilhões de litros de água em duas semanas

DS lança 'Condomínio em foco' para tirar dúvidas sobre moradias
Cidades

DS lança 'Condomínio em foco' para tirar dúvidas sobre moradias

Repasses de ICMS sobem 8,9% em setembro nas cidades do Alto Tietê
Cidades

Repasses de ICMS sobem 8,9% em setembro nas cidades do Alto Tietê

Inadimplência cai 2,47% no comércio com 6.841 devedores em agosto
Cidades

Inadimplência cai 2,47% no comércio com 6.841 devedores em agosto

Manutenção dos estádio de futebol é desafio para as prefeituras da região
Cidades

Manutenção dos estádio de futebol é desafio para as prefeituras da região

Suzano discute moradia digna e regularização fundiária durante congresso em Itaquá
Cidades

Suzano discute moradia digna e regularização fundiária durante congresso em Itaquá