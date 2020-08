Estradas Santa Mônica e dos Fernandes terão melhorias

Prefeitura e Estado preparam melhorias na pavimentação das Estradas Santa Mônica e dos Fernandes, respectivamente.

Moradores aguardam providências. Para quem reside na região, o grande problema são os buracos, além da falta de acostamento e também a qualidade dos serviços de reparo.

É o que conta o morador e comerciante Rogério Babosa. Dono de uma casa de ração na Estrada dos Fernandes há mais de 40 anos e morador da região há 45, Barbosa diz que a situação da estrada só foi melhorar após o asfaltamento da via, anos atrás. Mesmo assim, o comerciante diz que as condições para quem precisa utilizar a estrada ainda é precária.

"As condições são ruins, péssimas. Além disso, falta acostamento na estrada", relata Barbosa.

Na Estrada de Santa Mônica, segundo o comerciante Valdo Santos, a situação é um pouco melhor. Ainda assim, para o proprietário de uma loja de autopeças e mecânica logo no início da via, a revitalização da Estrada de Santa Mônica é de extrema importância. Segundo o comerciante, que está no local há mais de 10 anos, os buracos na estrada acabam atrapalhando a circulação de pedestres e de carros.

A Prefeitura de Suzano informou que a Estrada de Santa Mônica vai receber a Operação Tapa-Buraco e a revitalização da sinalização horizontal com a pintura das faixas de pedestres. As intervenções, realizadas pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, devem se iniciar já nas próximas semanas. Ainda de acordo com a pasta, na semana passada foram realizadas ações de tapa-buraco da entrada do Ramal São José, no sentido Sete Cruzes.

Já a Secretaria de Transportes do Governo do Estado, disse que as estradas vicinais, como a Estrada dos Fernandes, são responsabilidade das prefeituras. No entanto, com o programa Novas Vicinais, lançado em 2019, o governo estadual vai modernizar mais de 200 vias espalhadas pelo Estado.

Ainda de acordo com a pasta, devido a pandemia, que necessitou da aplicação de recursos emergenciais de combate à doença para salvar vidas, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está reprogramando todos os investimentos anteriormente previstos. A secretaria ainda informou que "a Estrada dos Fernandes é prioridade do Governo, mas a lista da primeira fase de beneficiadas do Novas Vicinais ainda não foi definida"