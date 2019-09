Estradas vicinais de Suzano estão entre as prioridades do Estado

Um ofício do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) garante melhorias nas estradas vicinais de Suzano. O deputado Estevam Galvão recebeu a confirmação da Secretaria Estadual de Logística e Transporte para a pavimentação e recuperação de estradas vicinais importantes em Suzano, como a Furuyama e a Estrada do Caulim.

O retorno positivo veio em resposta ao pleito do deputado para que o Estado invista nas vias, garantindo melhores condições de tráfego, acesso para os moradores e escoamento da produção local.

“Solicitamos ao secretário estadual de Logística, João Octaviano, a retomada dos investimentos nas vicinais. Mesmo que esta seja uma responsabilidade do poder público municipal, sabemos da indisponibilidade de recursos e necessidade de parceria. Mais uma vez fomos atendidos”, afirmou Estevam.

Segundo o ofício COM-SUP/SLT-883, direcionado ao deputado, “o DR-10 possui projeto executivo para a Via Perimetral Norte, em Mogi das Cruzes, que contempla a pavimentação da Estrada do Furuyama e a Via Paraiba, interligando desde a Via Perimetral em Mogi até a Estrada do Pinheirinho, em Suzano”.

O documento assinado pelo superintendente do DER, Paulo Cesar Tagliavini, informa ainda que “a recuperação da Estrada do Caulim está incluída na relação de prioridades do DR-10, no levantamento sobre as estradas vicinais paulistas, cujos dados serão a base para a formação da nova matriz logística do Estado de São Paulo. A partir desses dados, o Governo definirá a programação para as obras nestas vias”.

“O Estado está preparando um grande pacote de obras para estradas vicinais e estaduais e as solicitações que fizemos estão incluídas neste projeto. Teremos mais investimentos em mobilidade urbana em breve em Suzano e região”, reiterou o deputado.