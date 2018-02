Estradas vicinais sem manutenção têm buracos, lixo e carcaças de carros

Pelo menos oito estradas vicinais de Suzano passam por problemas de falta de manutenção. Entre os principais deles estão buracos, descarte irregular de lixo e entulho, alagamentos em trechos específicos e carcaças de carros deixadas no meio das vias. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informou que está ciente da situação e que ações para melhora serão tomadas.

Uma das piores condições fica na Estrada Pau-a-Pique, localizada na Chácara Sete Cruzes. O despejo irregular de resíduos é o principal problema encontrado na via. Para se ter ideia, há caixas de madeiras usadas em feira, resto de materiais de construção e até mesmo carcaças de carros queimadas. Além disso, a estrada que é de terra batida, conta crateras e valetas. Um exemplo claro do que ocorre está há um quilômetro após trafegar na estrada por baixo do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas Júnior (SP-21). Na área, há lixos, carcaça de carros e buracos no canteiro esquerdo da via. O mesmo cenário acontece nas estradas do Guaió, Tani e Oura.

Já na Estrada Fazenda Viaduto, buracos são observados em diferentes trechos. Entre o 2.990 e 3.441, por exemplo, há uma lombada obstruída, com buracos espalhados no entorno. Outro problema são depressões e rachaduras que ficam em um trecho próximo a Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas). A questão de crateras também se encontra na Estrada do Koyama.

Por outro lado, nas estradas das Varinhas e do Duchen, no trecho próximo a Represa de Taiaçupeba, o problema de alagamento é o mais comum. No período de chuvas fortes, a via fica ilhada, sem condições dos carros trafegarem.

Em relação às vias asfaltadas, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos disse que aguarda a adequação da usina de asfalto do município para dar continuidade a um trabalho mais intenso e com material de qualidade. A pasta informou que z usina deve estar em plena operação na primeira quinzena de março.

Sobre as vicinais de terra, o órgão municipal esclareceu que o trabalho de nivelamento e cascalhamento será intensificado entre esta semana e a próxima, com a chegada de novas máquinas e reposição de insumos. Os trabalhos serão realizados conforme o cronograma da pasta e as condições climáticas.